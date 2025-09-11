Německá tajná služba má nového šéfa, dosavadního velvyslance na Ukrajině Jägera

Jednašedesátiletý diplomat Jäger přebírá vedení rozvědky v krajně napjaté geopolitické situaci. Kahl v poslední době opakovaně varoval, že invaze na Ukrajinu z února 2022 byla pro Rusko jen prvním krokem při cestě na Západ. V Moskvě jsou podle končícího šéfa tajné služby lidé, "kteří už nevěří, že článek pět NATO funguje, a rádi by to otestovali". Pátý článek Severoatlantické smlouvy zakotvuje závazek pomoci v rámci kolektivní obrany NATO.
Merz řekl, že chce, aby Spolková zpravodajská služba byla vzhledem ke krizím ve světě silnější a akceschopnější. Staré jistoty a osvědčená pravidla hry podle něj přestávají platit, bezpečnostní situace nebyla po druhé světové válce nikdy tak vážná jako nyní. "Máme opět systémové rivaly a protivníky za hranicemi, ale i doma. A počínají si stále agresivněji," řekl kancléř.
Podle německých médií má Jäger dostatek zkušeností, aby ve funkci obstál, neboť působil v řadě krizových regionů. Od roku 2023 byl velvyslancem Německa na Ukrajině, předtím působil jako šéf zastupitelského úřadu v Iráku (2021 až 2023) či Afghánistánu (2013 až 2014). Několik let byl také státním tajemníkem na ministerstvu pro rozvojovou spolupráci či mluvčím ministerstva financí.
Jäger má blízko i k Česku, v letech 2002 až 2004 vedl kulturní referát na německém velvyslanectví v Praze. Jeho manželkou je spisovatelka Helena Reichová, která se narodila v Chebu. Děj několika jejích románů se odehrává v Praze. Jägerův předchůdce Kahl, který působil v čele Spolkové zpravodajské služby posledních devět let, bude novým německým velvyslancem ve Vatikánu.