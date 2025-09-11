Zahraničí

Německá tajná služba má nového šéfa, dosavadního velvyslance na Ukrajině Jägera

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Novým šéfem německé Spolkové zpravodajské služby se stal dosavadní velvyslanec Německa na Ukrajině Martin Jäger. Do funkce ho ve čtvrtek slavnostně uvedl kancléř Friedrich Merz, podle kterého se Jäger ujímá funkce v době, kdy Německo denně čelí hybridním útokům, špionáži a sabotážím. Jäger nahradil v čele tajné služby s vnější působností Bruna Kahla, který ji vedl od roku 2016.
Německý kancléř Friedrich Merz.
Německý kancléř Friedrich Merz.

Jednašedesátiletý diplomat Jäger přebírá vedení rozvědky v krajně napjaté geopolitické situaci. Kahl v poslední době opakovaně varoval, že invaze na Ukrajinu z února 2022 byla pro Rusko jen prvním krokem při cestě na Západ. V Moskvě jsou podle končícího šéfa tajné služby lidé, "kteří už nevěří, že článek pět NATO funguje, a rádi by to otestovali". Pátý článek Severoatlantické smlouvy zakotvuje závazek pomoci v rámci kolektivní obrany NATO.

Merz řekl, že chce, aby Spolková zpravodajská služba byla vzhledem ke krizím ve světě silnější a akceschopnější. Staré jistoty a osvědčená pravidla hry podle něj přestávají platit, bezpečnostní situace nebyla po druhé světové válce nikdy tak vážná jako nyní. "Máme opět systémové rivaly a protivníky za hranicemi, ale i doma. A počínají si stále agresivněji," řekl kancléř.

Podle německých médií má Jäger dostatek zkušeností, aby ve funkci obstál, neboť působil v řadě krizových regionů. Od roku 2023 byl velvyslancem Německa na Ukrajině, předtím působil jako šéf zastupitelského úřadu v Iráku (2021 až 2023) či Afghánistánu (2013 až 2014). Několik let byl také státním tajemníkem na ministerstvu pro rozvojovou spolupráci či mluvčím ministerstva financí.

Jäger má blízko i k Česku, v letech 2002 až 2004 vedl kulturní referát na německém velvyslanectví v Praze. Jeho manželkou je spisovatelka Helena Reichová, která se narodila v Chebu. Děj několika jejích románů se odehrává v Praze. Jägerův předchůdce Kahl, který působil v čele Spolkové zpravodajské služby posledních devět let, bude novým německým velvyslancem ve Vatikánu.

 
