Melitopol pod palbou HIMARS. Ukrajinci buší do města, které jim otevře cestu na Krym

Hlavně na brněnských scénách působila operetní herečka a zpěvačka Olga Haasová-Smrčková, která uplynulou neděli zemřela ve věku 85 let. Jejím otcem byl skladatel Pavel Haas, strýcem herec Hugo Haas a někdejším manželem spisovatel Milan Kundera, za něhož se provdala roku 1956. Soužití však nemělo dlouhého trvání. Od roku 1972 pěvkyně žila se scénografem a výtvarníkem Vladimírem Smrčkem.

O úmrtí Haasové-Smrčkové informoval muzikolog Jiří Zahrádka. Brněnská rodačka v dětském věku přišla o otce, nacisty zavražděného v Osvětimi. Od mládí inklinovala k hudbě a divadlu. Vystudovala konzervatoř a roku 1960 nastoupila do brněnské Reduty, kde s malou přestávkou působila tři desítky let. Ztvárnila titulní roli v muzikálu Hello, Dolly! a řadu dalších velkých úloh.

Účinkovala také v brněnském Divadle bratří Mrštíků a divadle Večerní Brno, hostovala v Ostravě i Olomouci. Podle Zahrádky se věnovala odkazu svého otce Pavla Haase.