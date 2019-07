Manhattan se na pět hodin ponořil do tmy. Výpadek elektřiny postihl statisíce lidí

Požár transformátoru v New Yorku způsobil v sobotu večer zhruba pětihodinový výpadek proudu na Manhattanu. Bez elektřiny se ocitly statisíce lidí právě v době, kdy se ve čtvrti měla konat divadelní představení a další kulturní akce a oblast byla plná turistů. Zasaženy byly i obchody a metro, zastavily se výtahy, informovala agentura AP. Dodávky proudu se podařilo obnovit před půlnocí místního času. Příčinou byly podle starosty zřejmě technické problémy.

Hasiči uvedli, že požár, který propukl na 64. Západní ulici, zasáhl stovky tisíc odběratelů ve třiceti blocích od náměstí Times Square až po 72. ulici a Broadway.

Newyorský guvernér Andrew Cuomo nařídil úřadům vyšetřování příčin výpadku proudu. Cuomo řekl, že ačkoli nebyla hlášena žádná zranění, "už samotná skutečnost, že se to stalo, je nepřijatelná".

Výpadek přerušil i koncert Jennifer Lopezové

Starosta města New York Bill de Blasio s odvoláním na policii prohlásil, že za výpadkem stojí technické problémy a že nešlo o záměrný čin. K požáru řekl, že hořelo v revizní šachtě, deník Daily News napsal, že místem otřásl i výbuch. Šéf energetické společnosti Con Edison John MacAvoy, řekl, že příčiny se stále vyšetřují.

Návštěvníci divadel museli vyjít na ulici, na Times Square potemněly obří velkoplošné obrazovky, provoz metra se téměř zastavil. Výpadek elektřiny postihl večer mimo jiné i komplex Rockefellerova centra. V Madison Square Garden přerušili koncert se zpěvačkou Jennifer Lopezovou a arenu evakuovali.

"Nevím, co říct. Jen chci, lidičky, abyste věděli, že dostanete, za co jste zaplatili, že se tam vrátíme a uděláme pro vás úžasné vystoupení. Je mi tak líto, co se stalo," napsala Lopezová na sociální síti Instagram. Výpadek její koncert přerušil během čtvrté písničky.

Někteří účinkující z muzikálu Come From Away uspořádali improvizované představení pro zklamané návštěvníky jejich divadla přímo na ulici, uvedla agentura AP.

Blackout před 42 lety provázelo rabování

Podle AP výpadek přišel na výročí blackoutu z roku 1977, kdy zůstala bez proudu většina mnohamilionového New Yorku. Americká média v této souvislosti připomínají, že velkoměsto tehdy zachvátilo dvoudenní řádění zlodějů a vandalů.

Vyrabováno bylo přes 1600 obchodů, část z nich dav zapálil, žháři ve městě založili přes tisícovku požárů a ve čtvrti Bronx zloději ukradli z jistého autosalonu 50 aut. Vyšetřování odhadlo škody na 300 milionů dolarů, což je v přepočtu na aktuální hodnotu zhruba 1,2 miliardy dolarů (27 miliard korun).

Situace v roce 1977 byla podle The New York Times natolik dramatická, že o svou kořist byli na ulicích okrádáni i ti, kteří se právě vraceli z rabovacích výprav. Portál Heavy poukázal také na několik kuriozit, kdy policisté zadrželi zloděje se 300 kusy odtokových špuntů a dalšího s krabicí kolíčků.