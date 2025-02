Tisíce maďarských soudců a soudních zaměstnanců demonstrují za nezávislost justice

Tisíce maďarských soudců, soudních zaměstnanců a jejich příznivců demonstrovaly v sobotu před ministerstvem spravedlnosti v Budapešti. Protestující požadovali nezávislost soudů, svobodu projevu pro soudce a lepší platy, napsala agentura Reuters. Nezávislost maďarských soudů se podle ní stala spornou otázkou, což způsobilo roztržku mezi nacionalistickou vládou premiéra Viktora Orbána a EU.

"Naším hlavním důvodem je ochrana nezávislosti soudů. Netvrdíme, že byla odstraněna, ale jsou náznaky, že je ohrožena," řekla Reuters soudkyně Rita Kiszelyová, která se protestu zúčastnila.

Soudci začali vyjadřovat nespokojenost loni v listopadu po podpisu dohody mezi vládou a třemi hlavními orgány zastupujícími pracovníky v justici. Tato dohoda spojila zvýšení platů s rozsáhlými reformami.

Národní soudní rada, nezávislý subjekt s právní způsobilostí a rozpočtovou autonomií, byla podle kritiků podrobena nepřiměřenému nátlaku, aby dokument podepsala ukvapeně a v tajnosti, bez řádných konzultací.

"To bylo poprvé, co jsme si pomysleli, že bychom měli soudce zorganizovat, abychom ukázali, že nejsme řetěz řezníků, kterým se dá poroučet, co mají dělat, ale jsme třetí složka moci," řekl soudce Zoltán Endrédy, který je jedním z organizátorů protestu.

Demonstranti požadovali více práv pro soudce, aby mohli vyjádřit svou nespokojenost, a také vyšší platy kvůli vysoké fluktuaci soudních zaměstnanců v centrální části země a Budapešti.

Soudkyně Kiszelyová také jako další důvod nespokojenosti maďarských soudců uvedla, že úřady v poslední době vůbec nekonzultují klíčové právní předpisy se soudními orgány.

Začátkem tohoto měsíce šéf premiérova kabinetu Gergely Gulyás prohlásil, že ústava zaručuje nezávislost maďarského soudnictví. Řekl, že průměrný plat soudců dosáhne do roku 2027 téměř 2,3 milionu forintů (asi 143 tisíc korun), což bude zvýšení o 50 procent za dva roky, zatímco platy soudních zaměstnanců se zvýší o 80 až 100 procent.