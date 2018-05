Macron pozval do Paříže obě strany libyjského konfliktu. Chce obnovit jednání o volbách

před 3 hodinami

Francouzský prezident Emmanuel Macron svolal na příští týden do Paříže hlavní aktéry libyjské občanské války a zástupce mezinárodního společenství. Cílem schůzky je jednání o cestovní mapě k uspořádání voleb v Libyi do konce letošního roku. Někteří analytici ale vidí schůzku skepticky, jistá zatím ani není účast pozvaných. Do Paříže pozval Macron na úterý dva hlavní aktéry libyjského konfliktu - premiéra libyjské vlády podporované OSN Faíze Sarrádže a generála Chalífa Haftara, který podporuje kabinet na východě země. Oba se z Macronovy iniciativy sešli v Paříži loni v červenci, kdy se domluvili na příměří a možnosti voleb. Od té doby ale jednání nepokročila.