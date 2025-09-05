Zahraničí

Lush uzavřel obchody i web v Británii a Irsku, chce upozornit na hladomor v Gaze

Anastasija Antonova Anastasija Antonova
před 2 hodinami
Britská kosmetická značka Lush ve středu 3. září uzavřela na den své kamenné obchody, webové stránky i továrny po celé Velké Británii. O den později totéž učinila v Irsku. Ve výlohách i na webových stránkách se objevil nápis: „Zastavte hlad v Gaze – zavřeno ze solidarity.“ Společnost tím chce upozornit na humanitární krizi v Gaze a vyjádřit podporu lidem postiženým konfliktem.
Uzavřený obchod značky Lush ve Velké Británii. (Zveřejněno se svolením autorky.)
Uzavřený obchod značky Lush ve Velké Británii. (Zveřejněno se svolením autorky.) | Foto: TikTok/Betha

Lush upozornil, že i přes ztrátu tržeb a daňových příjmů britské vlády doufá, že jeho krok vyšle jasné poselství a přispěje k zastavení smrti a ničení, včetně ukončení prodeje britských zbraní Izraeli. Na uzavření upozornilo ve středu BBC.

Zákazníkům se řetězec omluvil a upozornil, že rozhodnutí nebylo snadné. "Víme však, že mnoho našich zákazníků sdílí stejnou úzkost z aktuální situace v Gaze," doplnil ve svém prohlášení.

Lush tímto krokem podle vlastního odhadu přišel zhruba o 350 tisíc liber v tržbách za jediný den a zároveň musel vyplatit mzdy zaměstnancům, upozornil ve středu britský deník Independent.

Značka na situaci v Pásmu Gazy upozorňuje dlouhodobě, její charitativní mýdlo na podporu palestinských dětí se dokonce stalo nejúspěšnějším produktem zaměřeným na jedno téma v historii společnosti. Výtěžek z prodeje podpořil duševní zdraví dětí v Gaze. Lush podle svých slov plánuje mýdlo uvést na trh znovu, tentokrát s výtěžkem určeným na zdravotnické služby, včetně organizací poskytujících protézy dospělým i dětem zraněným v Pásmu Gazy.

Lush působí ve více než padesáti zemích a svou solidaritu začal vyjadřovat právě ve Velké Británii. Stejný postoj sdílí i mezinárodní síť společnosti a obdobné iniciativy se očekávají i v dalších zemích. V Česku má Lush tři pobočky. Společnost je známá také tím, že se v listopadu 2021 stáhla z platforem jako Instagram, Facebook, TikTok a Snapchat, aby chránila duševní zdraví svých zákazníků.

Podle místních úřadů si od začátku konfliktu mezi Izraelem a Hamásem Izraelské operace vyžádaly životy přibližně 63 500 Palestinců, většinou civilistů. Konflikt začal 7. října 2023 útokem Hamásu na jih Izraele, který si vyžádal 1 200 obětí. Premiér Benjamin Netanjahu popírá hladomor v Gaze a viní z něj humanitární organizace a Hamás.

Ve středu v Jeruzalémě proběhly protivládní protesty, při nichž desítky demonstrantů vyvěsily na střechu Národní knihovny transparent s premiérem a nápisem "Opuštěni, zabíjeni".

 
