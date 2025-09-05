Lush uzavřel obchody i web v Británii a Irsku, chce upozornit na hladomor v Gaze

Lush upozornil, že i přes ztrátu tržeb a daňových příjmů britské vlády doufá, že jeho krok vyšle jasné poselství a přispěje k zastavení smrti a ničení, včetně ukončení prodeje britských zbraní Izraeli. Na uzavření upozornilo ve středu BBC.
Zákazníkům se řetězec omluvil a upozornil, že rozhodnutí nebylo snadné. "Víme však, že mnoho našich zákazníků sdílí stejnou úzkost z aktuální situace v Gaze," doplnil ve svém prohlášení.
Lush tímto krokem podle vlastního odhadu přišel zhruba o 350 tisíc liber v tržbách za jediný den a zároveň musel vyplatit mzdy zaměstnancům, upozornil ve středu britský deník Independent.
Lush, which operates more than 100 stores across the UK, has closed all of them in protest against the ongoing Israeli genocide in Gaza. Its website has also been taken down for the day, replaced with the Palestinian flag reading: ‘Stop starving Gaza. We are closed in solidarity’ pic.twitter.com/8zfyF4VzQn— Ashok Kumar | 🇵🇸 (@broseph_stalin) September 3, 2025
Značka na situaci v Pásmu Gazy upozorňuje dlouhodobě, její charitativní mýdlo na podporu palestinských dětí se dokonce stalo nejúspěšnějším produktem zaměřeným na jedno téma v historii společnosti. Výtěžek z prodeje podpořil duševní zdraví dětí v Gaze. Lush podle svých slov plánuje mýdlo uvést na trh znovu, tentokrát s výtěžkem určeným na zdravotnické služby, včetně organizací poskytujících protézy dospělým i dětem zraněným v Pásmu Gazy.
Lush působí ve více než padesáti zemích a svou solidaritu začal vyjadřovat právě ve Velké Británii. Stejný postoj sdílí i mezinárodní síť společnosti a obdobné iniciativy se očekávají i v dalších zemích. V Česku má Lush tři pobočky. Společnost je známá také tím, že se v listopadu 2021 stáhla z platforem jako Instagram, Facebook, TikTok a Snapchat, aby chránila duševní zdraví svých zákazníků.
Podle místních úřadů si od začátku konfliktu mezi Izraelem a Hamásem Izraelské operace vyžádaly životy přibližně 63 500 Palestinců, většinou civilistů. Konflikt začal 7. října 2023 útokem Hamásu na jih Izraele, který si vyžádal 1 200 obětí. Premiér Benjamin Netanjahu popírá hladomor v Gaze a viní z něj humanitární organizace a Hamás.
Ve středu v Jeruzalémě proběhly protivládní protesty, při nichž desítky demonstrantů vyvěsily na střechu Národní knihovny transparent s premiérem a nápisem "Opuštěni, zabíjeni".