"Velectěný prezident" chce předat politické vězně. Lukašenko se sbližuje s Trumpem

Jiří Just Jiří Just, Lucie Sulovská
před 32 minutami
Kvůli ruské agresi proti Ukrajině se tak trochu zapomíná na Bělorusko. Letos v srpnu si země přitom připomněla páté výročí potlačení protestů proti zmanipulovaným prezidentským volbám. Před pěti lety rovněž odstartovaly rozsáhlé represe proti běloruské občanské společnosti, které trvají dodnes.
Protesty po inauguraci prezidenta Alexandra Lukašenka v Bělorusku před pěti lety.
Protesty po inauguraci prezidenta Alexandra Lukašenka v Bělorusku před pěti lety. | Foto: Tut.By via REUTERS

Běloruský režim se nyní snaží sblížit s Bílým domem. Trump Lukašenka označil za velectěného prezidenta. Běloruský autokrat mu na oplátku chtěl předat všechny politické vězně, které drží za mřížemi.

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:

O situaci v Bělorusku, běloruských demokratických silách v zahraničí, odporu Bělorusů proti ruské válce proti Ukrajině, ale i o sblížení Trumpa s Lukašenkem si v novém dílu podcastu Kaviárové tousty povídali novinář Jiří Just a publiciska Lucie Sulovská s Kryścinou Šyjanok, ředitelkou Kanceláře demokratických sil Běloruska v České republice.

Předchozí díly podcastu najdete zde.

