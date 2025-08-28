"Velectěný prezident" chce předat politické vězně. Lukašenko se sbližuje s Trumpem

Běloruský režim se nyní snaží sblížit s Bílým domem. Trump Lukašenka označil za velectěného prezidenta. Běloruský autokrat mu na oplátku chtěl předat všechny politické vězně, které drží za mřížemi.
Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:
O situaci v Bělorusku, běloruských demokratických silách v zahraničí, odporu Bělorusů proti ruské válce proti Ukrajině, ale i o sblížení Trumpa s Lukašenkem si v novém dílu podcastu Kaviárové tousty povídali novinář Jiří Just a publiciska Lucie Sulovská s Kryścinou Šyjanok, ředitelkou Kanceláře demokratických sil Běloruska v České republice.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
