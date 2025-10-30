Tisíce lidí v Rize protestovaly proti odstoupení od Istanbulské úmluvy

Server Delfi zveřejnil záběry z demonstrace, kterou policie označila za jednu z největších v pobaltské zemi v posledních letech.
O odstoupení od úmluvy, která v Lotyšsku vstoupila v platnost před necelým rokem, má lotyšský parlament hlasovat ve čtvrtek. Demonstranti s transparenty a skandováním hesel požadovali, aby Lotyšsko zůstalo členem úmluvy.
Parlament nedávno v prvním čtení schválil opoziční návrh zákona o odstoupení Lotyšska od úmluvy, a to i za přispění jedné ze tří stran vládní koalice, připomněla agentura DPA.
Istanbulskou úmluvu, kterou Rada Evropy vypracovala v roce 2011, ratifikovalo Lotyšsko teprve loni po dlouhé debatě. V pobaltském státě vstoupila v platnost 1. května 2024.
Istanbulská úmluva klasifikuje násilí páchané na ženách jako porušení lidských práv. Definuje také politická a právní opatření, kterými mají signatářské státy vytvořit jednotný rámec pro prevenci, ochranu obětí a stíhání v celé Evropě.
Smlouvu dosud ratifikovalo 37 zemí, podepsalo ji 45 států. ČR ji podepsala v roce 2016, dosud ji ale neratifikovala.
Kritici a odpůrci smlouvy tvrdí, že úmluva má ideologický základ, který je v Lotyšsku v rozporu s tradičními rodinnými hodnotami. Naproti tomu organizace pro práva žen a instituce pracující s oběťmi násilí varují před neúspěchy a selháními při ochraně demokracie a lidských práv, pokud by Lotyšsko od úmluvy odstoupilo. Další poukazují na potenciální poškození reputace země: Lotyšsko by se stalo první členskou zemí Evropské unie, která by od úmluvy odstoupila, napsala DPA.
Ultrakonzervativní skupiny a politické strany v Evropě v posledních letech úmluvu kritizují s tvrzením, že podporuje to, co nazývají "genderovou ideologií", povzbuzuje prý podle nich sexuální experimentování a škodí dětem, napsala agentura AP při předchozí obdobné demonstraci. Například poslankyně populistické opoziční strany Lotyšsko na prvním místě Linda Liepiňová prohlásila, že "mizí zdravý rozum a vyváženost". "Vidím, jak se do našeho každodenního života vkrádá cizí ideologie," tvrdila v parlamentu.
Naopak podle charitativní organizace Marta, která pomáhá obětem násilí, vedla ratifikace úmluvy ke zlepšení trestního práva i krizové podpory a povzbudila ženy, aby vyhledávaly pomoc. Premiérka Evika Siliňová uvedla, že úmluva pomohla výrazně zlepšit pomoc obětem.