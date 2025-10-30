Zahraničí

Tisíce lidí v Rize protestovaly proti odstoupení od Istanbulské úmluvy

ČTK ČTK
před 10 minutami
Tisíce lidí ve středu večer u sídla parlamentu v lotyšském hlavním městě Rize protestovaly proti možnému odstoupení od Istanbulské úmluvy Rady Evropy, jejímž cílem je prevence a potírání domácího násilí a násilí proti ženám. Policie odhadla počet demonstrantů a demonstrantek na pět tisíc.
Protestující v Rize drží transparent s nápisem "Lotyšsko si nejlépe užijete, pokud jste muž".
Protestující v Rize drží transparent s nápisem "Lotyšsko si nejlépe užijete, pokud jste muž". | Foto: Profimedia.cz

Server Delfi zveřejnil záběry z demonstrace, kterou policie označila za jednu z největších v pobaltské zemi v posledních letech.

O odstoupení od úmluvy, která v Lotyšsku vstoupila v platnost před necelým rokem, má lotyšský parlament hlasovat ve čtvrtek. Demonstranti s transparenty a skandováním hesel požadovali, aby Lotyšsko zůstalo členem úmluvy.

Související

Istanbulská úmluva: Proč je pořád problém se postavit za zneužívané a týrané ženy

Demonstrace za spravedlnost pro oběti sexuálního násilí, znásilnění

Parlament nedávno v prvním čtení schválil opoziční návrh zákona o odstoupení Lotyšska od úmluvy, a to i za přispění jedné ze tří stran vládní koalice, připomněla agentura DPA.

Istanbulskou úmluvu, kterou Rada Evropy vypracovala v roce 2011, ratifikovalo Lotyšsko teprve loni po dlouhé debatě. V pobaltském státě vstoupila v platnost 1. května 2024.

Istanbulská úmluva klasifikuje násilí páchané na ženách jako porušení lidských práv. Definuje také politická a právní opatření, kterými mají signatářské státy vytvořit jednotný rámec pro prevenci, ochranu obětí a stíhání v celé Evropě.

Smlouvu dosud ratifikovalo 37 zemí, podepsalo ji 45 států. ČR ji podepsala v roce 2016, dosud ji ale neratifikovala.

Kritici a odpůrci smlouvy tvrdí, že úmluva má ideologický základ, který je v Lotyšsku v rozporu s tradičními rodinnými hodnotami. Naproti tomu organizace pro práva žen a instituce pracující s oběťmi násilí varují před neúspěchy a selháními při ochraně demokracie a lidských práv, pokud by Lotyšsko od úmluvy odstoupilo. Další poukazují na potenciální poškození reputace země: Lotyšsko by se stalo první členskou zemí Evropské unie, která by od úmluvy odstoupila, napsala DPA.

Související

Podepsaná, ale neratifikovaná. Senát neschválil Istanbulskou úmluvu

Prezidentka Zuzana Čaputová v Česku, 16. listopadu 2021, Miloš Vystrčil

Ultrakonzervativní skupiny a politické strany v Evropě v posledních letech úmluvu kritizují s tvrzením, že podporuje to, co nazývají "genderovou ideologií", povzbuzuje prý podle nich sexuální experimentování a škodí dětem, napsala agentura AP při předchozí obdobné demonstraci. Například poslankyně populistické opoziční strany Lotyšsko na prvním místě Linda Liepiňová prohlásila, že "mizí zdravý rozum a vyváženost". "Vidím, jak se do našeho každodenního života vkrádá cizí ideologie," tvrdila v parlamentu.

Naopak podle charitativní organizace Marta, která pomáhá obětem násilí, vedla ratifikace úmluvy ke zlepšení trestního práva i krizové podpory a povzbudila ženy, aby vyhledávaly pomoc. Premiérka Evika Siliňová uvedla, že úmluva pomohla výrazně zlepšit pomoc obětem.

 
Mohlo by vás zajímat

To bylo moc i na ruské blogery. Gerasimov se chvástal před Putinem, sklidil posměch

To bylo moc i na ruské blogery. Gerasimov se chvástal před Putinem, sklidil posměch
1:10

Pelicotová změnila zákony. Francie redefinovala znásilnění jako sex bez souhlasu

Pelicotová změnila zákony. Francie redefinovala znásilnění jako sex bez souhlasu

Wilders ostrouhal. Nizozemské volby vyhrála podle odhadů liberální strana D66

Wilders ostrouhal. Nizozemské volby vyhrála podle odhadů liberální strana D66

"Pane chodče, občanský průkaz?" Bizarní slovenský zákon rozpoutal lidovou tvořivost

"Pane chodče, občanský průkaz?" Bizarní slovenský zákon rozpoutal lidovou tvořivost
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Lotyšsko Riga Istanbulská úmluva demonstrace odstoupení protest

Právě se děje

před 10 minutami
Tisíce lidí v Rize protestovaly proti odstoupení od Istanbulské úmluvy

Tisíce lidí v Rize protestovaly proti odstoupení od Istanbulské úmluvy

Demonstraci policie označila za jednu z největších v pobaltské zemi v posledních letech.
před 14 minutami
Když to naše planeta nezvládne, možná máme náhradu. Leží 20 světelných let od Země

Když to naše planeta nezvládne, možná máme náhradu. Leží 20 světelných let od Země

Jen dvacet světelných let od Země obíhá planeta, která by mohla změnit náš pohled na vesmír.
před 25 minutami
Nedvěd letěl do Istanbulu. FAČR chce mít trenéra vyřešeného do ledna, tvrdí zdroje

Nedvěd letěl do Istanbulu. FAČR chce mít trenéra vyřešeného do ledna, tvrdí zdroje

Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd nabral v úterý kurz Istanbul.
před 31 minutami
To bylo moc i na ruské blogery. Gerasimov se chvástal před Putinem, sklidil posměch
1:10

To bylo moc i na ruské blogery. Gerasimov se chvástal před Putinem, sklidil posměch

Zprávám o postupech a úspěších ruské armády přestávají věřit i prováleční blogeři.
před 40 minutami

Ztráta, byt z umakartu a sny o kávě i designu. Ze značky vytvořili milovanou kavárnu

Ztráta, byt z umakartu a sny o kávě i designu. Ze značky vytvořili milovanou kavárnu
Prohlédnout si 21 fotografií
Ztráta, rekonstrukce, nový začátek - a jeden byt, který změnil všechno. Adéla a Michal z prostoru z 80. let vytvořili domov, z domova značku a z ní kavárnu, kterou krášlí osobitý design. Kvartýr se stal jasnou ukázkou, že sny mají smysl – i když začínají u slz, prachu a betonu.
"Jsem interiérová designérka z malého města, sedmadvacetiletá holka s velkými sny a srdcem pro krásné věci," říká o sobě Adéla, která společně s partnerem Michalem tvoří nerozlučnou dvojici už osm let. Zatímco on je rozum, ona emoce. On analyzuje, počítá a staví, ona sní, navrhuje a tvoří. "Jsme jako jin a jang. Oheň a voda. Já jsem ten uragán, který jde do všeho po hlavě, Michal je ten, kdo mě občas přibrzdí a zchladí," popisuje jejich vztah se smíchem.
před 46 minutami

Zapomenutá hvězda socialistických závodů. Český Narex pomáhal v F1, teď dostal knihu

Zapomenutá hvězda socialistických závodů. Český Narex pomáhal v F1, teď dostal knihu
Prohlédnout si 20 fotografií
Záchranný tým založil Cyril Svoboda v roce 1977. Svůj závodní tým Automotoklubu Narex přeměnil na záchranný definitivně v roce 1978, sezonu 1977 ještě kombinoval mezi závodním a záchranářským týmem. Prvním autem týmu byla Svobodova Lancia Beta, tady v roce 1978 v Mostě.
Druhým vozem záchranného týmu se stalo FSO Polonez, které Narex získal v roce 1979 zápůjčkou na dvě sezony. Tehdy pomohl zachránit při závodech v Toruni polského závodníka. Na snímku je Svoboda vystupující z Polonezu v roce 1980.
před 1 hodinou
Magická Hnízda vás pohltí jako prales. Vyšel nový román Markéty Pilátové

Magická Hnízda vás pohltí jako prales. Vyšel nový román Markéty Pilátové

Autorka třikrát nominovaná na Magnesii Literu vypráví o českém Němci, který vyrostl v brazilském pralese, ale i o snech, domovu a podstatě lidskosti.
Další zprávy