Zahraničí

Los Emil sobotní večerní procházkou narušil provoz vlaků v rakouském St. Pöltenu

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Los Emil, který se v uplynulých měsících pohyboval po České republice i Slovensku, sobotní večerní procházkou po kolejích v rakouském St. Pöltenu přerušil na několik hodin vlakový provoz, informovala agentura APA. Rakouská policie musela kvůli sudokopytníkovi na konci srpna také uzavřít jeden z nájezdů na dálnici A22.
Foto: Shutterstock

"Kvůli zvířatům (Emilovi) na kolejích není na hlavním nádraží v St. Pöltenu až do 21:30 možný žádný provoz," uvedla rakouská železniční společnost Österreichische Bundesbahn (ÖBB) na svých stránkách. Krátce před dnešní 1:00 bylo uzavření trati zrušeno.

Emil už krásy Rakouska objevuje asi dva a půl týdne. První hlášení o jeho pohybu přišlo 19. srpna z dolnorakouského Weinviertelu na hranicích s Českem, následně zavítal do okolí Vídně a pak putoval proti toku Dunaje. Poslední dny pobývá v různých částech St. Pöltenu, který je asi 50 kilometrů západně od metropole.

Jeho popularita je tak velká, že má dokonce česko-německé heslo na internetové encyklopedii Wikipedie nebo stránku na Facebooku, kterou k nedělnímu ránu sledovalo 9826 uživatelů. Lidé na ní přeji losovi zdraví nebo požadují, aby jej nikdo na cestě přes spolkovou zemi pokud možno nerušil. K tomu vyzývají i odborníci.

Související

Emil emigroval do Rakouska. Los, který bavil Čechy svým putováním, je u Vídně

los, ilustrační, zvíře

"Shromážděním zvědavců je nutné se za každou cenu vyhnout. Prosím, nejezděte do St. Pöltenu jen kvůli němu. Losi si v přírodě poradí sami a nepotřebují blízkost lidí ani fanoušky. Nechte Emila na pokoji, pozorujte ho a úřady informujte pouze tehdy, když se bude nacházet v nebezpečné situaci, ze které se sám nedostane," uvedla místní společnost na ochranu zvířat.

Los pravděpodobně pochází z Polska a do Rakouska se dostal přes Česko. V tuzemsku cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti.

 
Mohlo by vás zajímat

Čína odsuzuje lodě Kanady a Austrálie v Tchajwanském průlivu, má to za provokaci

Čína odsuzuje lodě Kanady a Austrálie v Tchajwanském průlivu, má to za provokaci

Ministr zdravotnictví Kennedy je hrozbou pro zdraví Američanů, tvrdí jeho rodina

Ministr zdravotnictví Kennedy je hrozbou pro zdraví Američanů, tvrdí jeho rodina

Japonský premiér odstoupil z funkce, předsedou vlády byl necelý rok

Japonský premiér odstoupil z funkce, předsedou vlády byl necelý rok

Největší dronový útok od začátku války poničil poprvé i budovu ukrajinské vlády

Největší dronový útok od začátku války poničil poprvé i budovu ukrajinské vlády
zahraničí Aktuálně.cz Obsah los zvíře Rakousko

Právě se děje

před 20 minutami
Čína odsuzuje lodě Kanady a Austrálie v Tchajwanském průlivu, má to za provokaci

Čína odsuzuje lodě Kanady a Austrálie v Tchajwanském průlivu, má to za provokaci

Čínské jednotky sledovaly a varovaly kanadskou a australskou válečnou loď, které pluly v Tchajwanském průlivu
před 22 minutami
Průzkum: ANO i Spolu mírně ztrácí, posiluje Stačilo! i Motoristé

Průzkum: ANO i Spolu mírně ztrácí, posiluje Stačilo! i Motoristé

Oproti minulému týdne si ale mírně pohoršilo, stejně jako druhá koalice Spolu.
před 25 minutami
Salače přejela jeho vlastní motorka, český jezdec skončil na nosítkách

Salače přejela jeho vlastní motorka, český jezdec skončil na nosítkách

Filip Salač nedokončil Velkou cenu Katalánska silničních motocyklů. V závodě kategorie Moto2 po ataku soupeře spadl.
před 46 minutami
Japonský premiér odstoupil z funkce, předsedou vlády byl necelý rok

Japonský premiér odstoupil z funkce, předsedou vlády byl necelý rok

Japonská vláda oznámila, že premiér v 11:00 SELČ vystoupí na tiskové konferenci.
před 1 hodinou
Výhody polyamorie a efektivita Tinderu. Mají se vztahy řídit ekonomickými zákony?

Výhody polyamorie a efektivita Tinderu. Mají se vztahy řídit ekonomickými zákony?

Když začneme na vztahy nahlížet pouze jako na investice s očekávaným výnosem, můžeme ztratit jejich nejhodnotnější složku.
Aktualizováno před 1 hodinou
Počkej, počkej, nechápala Sabalenková. US Open to schytává za trapný závěr

Počkej, počkej, nechápala Sabalenková. US Open to schytává za trapný závěr

Američanka Amanda Anisimovová na domácím US Open po porážce s Arynou Sabalenkovou opět bojovala se silnými emocemi.
Aktualizováno před 1 hodinou
Největší dronový útok od začátku války poničil poprvé i budovu ukrajinské vlády

ŽIVĚ
Největší dronový útok od začátku války poničil poprvé i budovu ukrajinské vlády

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy