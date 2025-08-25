Emil emigroval do Rakouska. Los, který bavil Čechy svým putováním, je u Vídně

Rakouská policie veřejnost prosí, aby Emila nepronásledovala ani pěšky, ani autem, což už se v minulosti stalo. "Takový postup může mít pro zvíře i zúčastněné lidi nebezpečné následky," upozornili strážci zákona. "Prosím, respektujte přírodu - Emil chce prostě jen žít a, jak se zdá, také si prohlédnout pár památek," doplnila policie a přidala smajlík.
První hlášení o pohybu losa v Rakousku přišlo zhruba před týdnem z Weinviertelu, regionu na severovýchodě Dolních Rakous u hranic s Českem. Podle aktuálních zpráv překonal los Dunaj u Klosterneuburgu a následně si ho lidé všimli u obcí Hadersfeld a St. Andrä-Wördern, což podle APA naznačuje, že putuje proti toku Dunaje, čímž se vzdaluje od Vídně.
Už dříve APA napsala, že los pravděpodobně při svém putování střední Evropou přišel z Polska přes Českou republiku až do Rakouska.
V Česku cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. Agentura ochrany přírody a krajiny vybídla fotografy, aby zvíře neplašili a nepřibližovali se němu, neboť los může propadnout panice, vběhnout pod auto nebo na fotografa zaútočit.
Podobně jako v Česku, tak i v Rakousku se stal Emil rychle populárním. Portál weekend.at ho označil za tuláckou hvězdu. Tento server rovněž uvedl, že Vídeň již připravila plány pro případ, že by los vstoupil do hlavního města, pro takový případ jsou v pohotovosti veterináři. O víkendu kvůli Emilovi musela policie u Vídně na dálnici A22 uzavřít jeden z nájezdů, neboť se zde zvíře pohybovalo.