Vládní krize na Slovensku je zřejmě u konce. Strany odmítly koalici položit

Předsedové tří vládních stran na Slovensku se na pátečním jednání shodli, že současný kabinet nemá alternativu. Novinářům to řekl premiér a předseda nejsilnější vládní strany Směr - sociální demokracie (Směr-SD) Robert Fico. Dodal, že se s kolegy dohodl na přípravě dodatku ke koaliční smlouvě. Nově by se zástupci vládních stran měli scházet pravidelně. Koalice chce také dohodnout postup pro řešení případných sporů. Vládní krize na Slovensku propukla poté, co Slovenská národní strana (SNS) vypověděla koaliční smlouvu před více než dvěma týdny a požadovala nové nastavení vztahů v koalici. SNS smlouvu vypověděla po odhalení dotační aféry, která se týkala ministra školství Petera Plavčana.

