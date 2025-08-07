Zahraničí

Ledovec v Pákistánu odhalil tajemství. Po 28 letech vydal tělo pohřešovaného muže

před 8 minutami
Na severu Pákistánu v hornatém regionu Kohistán objevil pastevec v tajícím ledovci tělo muže, který se ztratil před 28 roky. Díky chladu se tělo dochovalo v neporušeném stavu, uvedl ve středu server BBC.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Pavel Kořínek

"To, co jsem viděl, bylo neuvěřitelné. Tělo bylo nedotčené, ani oblečení nebylo potrhané," popsal svůj objev pastevec. Spolu s tělem se dochoval také osobní doklad, díky němuž se oběť podařilo identifikovat jako muže jménem Násiruddín. Policie později uvedla, že v oblasti zmizel v červnu 1997, napsala BBC.

Podle místních obyvatel cestoval Násiruddín se svým bratrem, když je zasáhla sněhová bouře. Muž údajně vstoupil do jeskyně a když z ní nevyšel, jeho bratr ho začal hledat, a to nejprve sám a následně s pomocí dalších lidí. V jeskyni pravděpodobně spadl do průrvy v ledovci, kde jeho tělo zůstalo až do letošního objevu.

"Když lidské tělo skončí v ledovci, zmrzne kvůli extrémnímu chladu tak rychle, že se zamezí jakémukoliv rozkladu," sdělil BBC profesor Muhammad Bilál z univerzity COMSATS v Islámábádu. Tělo se pak kvůli nedostatku vlhkosti a kyslíku v ledovci mumifikuje.

Kohistánský region zaznamenal v posledních letech méně sněhových srážek, což vystavilo místní ledovce intenzivnějšímu slunečnímu záření a urychlilo jejich tání. Podle expertů ukazuje nález těla na to, jak klimatická změna zrychlila roztávání ledovců.

 
