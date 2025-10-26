Zahraničí

Kurdská PKK stahuje všechny své jednotky z Turecka na sever Iráku

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Organizace Strana kurdských pracujících (PKK), která čtyři desetiletí vedla ozbrojený boj s tureckou armádou za práva Kurdů a letos v květnu oznámila ukončení své činnosti, uvedla, že stahuje všechny své jednotky z Turecka na sever Iráku.
Kurdská vlajka ve východním Mosulu
Kurdská vlajka ve východním Mosulu | Foto: Reuters

Informovala o tom kurdská tisková agentura Firat (ANF).

Kurdské sdružení spolu s bývalými bojovníky PKK při ceremoniálu v severním Iráku zároveň vyzvalo tureckou vládu, aby přijala nezbytná právní opatření k pokračování mírového procesu a umožnila jejím aktivistům integraci do politického života.

Související

Strana kurdských pracujících zahájila v Iráku proces odzbrojování

zbraně pálení irák

"Praxe nepochybně ukáže účinnost těchto jednostranných kroků, které jsme dosud podnikli. Symbolické praktické kroky, které jsme udělali, však opět dokazují odhodlání a jasný postoj PKK k realizaci usnesení svého 12. sjezdu," uvádí se v prohlášení kurdské organizace podle ANF.

Na 12. sjezdu letos v květnu PKK oznámila ukončení ozbrojeného boje proti tureckému státu a rozpuštění svých organizačních struktur. Už v březnu vyhlásila PKK příměří poté, co ji k tomu vyzval její historický vůdce Abdullah Öcalan, který je od roku 1999 za vlastizradu ve vězení na tureckém ostrůvku Imrali v Marmarském moři. Letos v červenci pak skupina bojovníků PKK na severu Iráku v provincii Sulajmáníja symbolicky spálila své zbraně.

Levicová militantní PKK, kterou posléze označily za teroristickou organizaci Turecko, USA či EU, byla založena v roce 1978 a od 80. let vedla ozbrojený boj proti tureckému režimu za práva Kurdů, kteří tvoří asi pětinu z 85 milionů obyvatel Turecka a v zemi jsou dlouhodobě diskriminováni. Původně bojovala za nezávislý Kurdistán, posléze se ale její cíl změnil požadavek autonomie. Konflikt si vyžádal na 45 tisíc obětí.

Řadu let se boje odehrávaly hlavně na jihovýchodě Turecka, kde žije početná kurdská menšina, později se přesunuly do autonomního regionu Kurdistán v severním Iráku, kde Ankara už řadu let provádí letecké a pozemní operace. Turecko také od roku 2016 provedlo několik vojenských invazí na sever Sýrie, kde za občanské války vznikla de facto kurdská autonomie a kde Ankara s místními povstalci bojuje proti kurdským milicím, které považuje za spojence PKK.

Spotlight moment: Teď je na Syřanech, aby neklesli k rozkladu a vraždění, hodnotí situaci diplomat Petr Hladík | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Megakrádež šperků v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska

Megakrádež šperků v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska

Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných

Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných

Putin dostal hlášení o testu nové rakety a o obklíčení Pokrovsku

Putin dostal hlášení o testu nové rakety a o obklíčení Pokrovsku

Fico: Slovensko nebude součástí programu EU na krytí vojenských potřeb Ukrajiny

Fico: Slovensko nebude součástí programu EU na krytí vojenských potřeb Ukrajiny
zahraničí Aktuálně.cz Obsah PKK Turecko kurdové Kurdistán

Právě se děje

před 6 minutami
Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Bývalý prezident Miloš Zeman se ze zdravotních důvodů nezúčastní 28. října slavnostního večera při příležitosti předávání státních vyznamenání.
Aktualizováno před 13 minutami
Udeří silný vítr a v části Česka vydatně nasněží. Meteorologové rozšířili výstrahu

Udeří silný vítr a v části Česka vydatně nasněží. Meteorologové rozšířili výstrahu

Většinu Čech zasáhne v neděli silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Hrozí kvůli tomu pády větví i menší škody na budovách.
Aktualizováno před 40 minutami
Megakrádež šperků v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska

Megakrádež šperků v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska

Francouzská policie zatkla dva muže, kteří podle ní před týdnem ukradli šperky z Louvru. Klenoty ale zatím nalezeny nebyly.
Aktualizováno před 40 minutami
Pastrňák předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu skvěle chytali a vyhráli
1:16

Pastrňák předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu skvěle chytali a vyhráli

Hokejisté Bostonu i díky jedné asistenci Davida Pastrňáka porazili 3:2 Colorado a ukončili šestizápasovou sérii porážek v NHL.
před 43 minutami
55 let ticha a jedna lež. Záhada zmizení tříleté Cheryl, případ, kde se vrah přiznal
Přehled

55 let ticha a jedna lež. Záhada zmizení tříleté Cheryl, případ, kde se vrah přiznal

Tříletá Cheryl Grimmer zmizela během bouře z pláže v roce 1970. Pátrání v říjnu 2025 selhalo. Australská záhada trvá už 55 let. Odměna milion dolarů.
před 57 minutami
Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných

Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných

K incidentu došlo při setkání absolventů na tradičně černošské univerzitě, která leží asi 70 kilometrů na jihozápad od města Filadelfie.
před 1 hodinou
"Koordinátor" Babiš: Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi

"Koordinátor" Babiš: Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi

Šéf ANO a pravděpodobně budoucí český premiér Andrej Babiš se setkal se slovenským vicepremiérem a ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou.
Další zprávy