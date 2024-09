Špičkový čínský ekonom záhadně zmizel. Kritizoval prezidenta a hospodářství země

Špičkový čínský ekonom Ču Cheng-pcheng z vládní expertní skupiny údajně zmizel poté, co v soukromé diskusní skupině na síti WeChat kritizoval ekonomiku a patrně i prezidenta Si Ťin-pchinga. Napsal to britský server The Guardian. Americký list The Wall Street Journal s odvoláním na anonymní zdroje uvedl, že pětapadesátiletého experta úřady následně v dubnu zadržely a vyšetřovaly.

Ču pracoval více než 20 let pro Čínskou akademii sociálních věd, naposledy jako zástupce ředitele Ekonomického institutu a ředitel Centra pro výzkum veřejné politiky. Na veřejnosti se údajně neobjevil od dubna, kdy vystoupil na veřejné akci. Snahy The Wall Street Journal kontaktovat ho doma byly neúspěšné, akademie na dotazy listu The Guardian neodpověděla. Začátkem tohoto měsíce hongkongská média informovala o změnách ve vedení institutu, kdy byli současně s Čuem odvoláni z funkce i jeho ředitel a tajemník. Podle čínského tisku byli druzí dva úředníci přeřazeni na jiné místo, ale Ču nikoli a na webových stránkách Čínské akademie sociálních věd už není uveden. Související Čínu ovládly čistky jako za Stalina. Brzy tu může vyrůst "nový Putin", varuje admirál Čínská akademie sociálních věd je přední expertní skupina, jež podléhá přímo vládě, a dlouhodobě platí za vlivný politický poradní orgán, který někdy poskytuje poměrně upřímné analýzy, napsal The Guardian. Pod stále více autoritářskou vládou Si Ťin-pchinga se ale kritika strany a jednotlivých vedoucích představitelů stává čím dál větším tabu a vede k postihům a trestům. Čínští akademici už dříve deníku The Guardian řekli, že v jejich profesi narůstá strach informovat o negativních hodnoceních ekonomické, sociální nebo politické situace v zemi nebo o nich diskutovat, protože se obávají represí. Diskusi o čínském prezidentovi jako jednotlivci, zejména v online prostoru, který je cenzurován a monitorován, se většinou vyhýbají nebo ji vedou prostřednictvím vágních či kódovaných prohlášení. Čína se podle médií potýká s hospodářskými problémy a panují obavy, že druhá největší ekonomika světa letos nesplní vládní cíl pětiprocentního růstu, který je vzhledem k dosavadnímu růstu poměrně skromnou ambicí. V úterý centrální banka oznámila největší podpůrná opatření za poslední roky ve snaze podpořit růst, ale odborníci vyjádřili obavy, že zveřejněná opatření, která zahrnují i snížení úrokových sazeb, nebudou dostatečná.