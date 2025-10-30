Zahraničí

Král Karel III. se rozhodl zbavit svého bratra Andrewa zbývajících poct i sídla

před 1 hodinou
Britský král Karel III. se rozhodl zbavit svého bratra Andrewa zbývajících titulů a poct a vystěhovat ho z jeho královského sídla. Oznámil to ve čtvrtek Buckinghamský palác. Důvodem kroku jsou Andrewovy někdejší vazby na odsouzeného amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který v roce 2019 pravděpodobně spáchal sebevraždu. Pětašedesátiletý Andrew tak mimo jiné přijde o titul prince.
Princ Andrew, člen britské královské rodiny
Princ Andrew, člen britské královské rodiny | Foto: Reuters

Královský palác uvedl, že Andrew bude známý jako Andrew Mountbatten Windsor, nikoli jako princ, a že se ze své rezidence Královská lóže (Royal Lodge) u Windsorského hradu přestěhuje do "soukromého ubytování" ve východní Anglii. K přestěhování mu nyní byla doručena formální výzva.

Na palác sílil tlak, aby prince vystěhoval z královské rezidence poté, co se začátkem tohoto měsíce vzdal titulu vévoda z Yorku. Britský panovník však zašel ještě dál a zbavil ho i titulu prince, který měl od narození jako dítě královny Alžběty II.

"Tato odsouzení jsou považována za nezbytná, i přes skutečnost, že obvinění proti němu vznesená nadále popírá," uvedl palác na dresu Andrewa. "Jejich Veličenstva chtějí dát jasně najevo, že jejich myšlenky a nejhlubší soustrast jsou a zůstanou s oběťmi a přeživšími všech forem zneužívání," dodal palác.

Odhalení o Andrewových vztazích s Epsteinem v poslední době přibylo s blížícím se vydáním posmrtných pamětí Giuffreové, z nichž tisk zveřejnil ukázky. Žena popsala, že s princem i s Epsteinem měla ve svých 17 letech vynucený pohlavní styk.

Giuffreová, která v dubnu spáchala sebevraždu, podala v roce 2021 na prince žalobu. Všechna obvinění, která proti němu kvůli jeho spojení s Epsteinem padla, Andrew popírá. Soudu se vyhnul tím, že ženě zaplatil odškodné ve výši několik milionů dolarů. Už v roce 2019 se Andrew kvůli svým skandálům stáhl z veřejného života a o tři roky později vrátil také všechna jmenování do čestných vojenských a charitativních pozic.

Kritice kvůli vazbám na Epsteina čelí mimo jiné i současný americký prezident Donald Trump, jehož administrativa navzdory slíbené transparentnosti není ochotná zveřejnit další dokumenty z Epsteinova vyšetřování.

 
