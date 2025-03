Koronavirus unikl z čínské laboratoře při experimentech, míní německá tajná služba

Německá Spolková zpravodajská služba se přiklání k tomu, že koronavirus SARS-CoV-2 unikl při nehodě z čínské laboratoře a následně se rozšířil po celém světě. Na základě svého pátrání to napsaly noviny Süddeutsche Zeitung a Zeit. Podle nich se tajná služba domnívá, že vědci v čínském Wu-chanu prováděli riskantní experimenty a nedodržovali bezpečnostní opatření.

Podle německých médií Spolková zpravodajská služba (BND) dospěla už v roce 2020 k názoru, že koronavirus unikl z čínské laboratoře ve Wu-chanu. Podle ní byl přitom virus vytvořen uměle na základě experimentální manipulace s existujícím virem. BND vycházela z veřejných zdrojů, ale i ze zpravodajských informací získaných z čínských vědeckých zařízení, včetně wu-chanského virologického ústavu, uvedly německé listy.

Laboratorní hypotéza byla podle německých médií německé vládě předložena už v roce 2020 jako pravděpodobná z 80 až 95 procent. Podle listů SZ a Zeit se ale kancléřství rozhodlo výbušnou informaci utajit. Dostali ji kancléřka Angela Merkelová i její nástupce Olaf Scholz. Parlamentní výbor pro kontrolu tajných služeb naproti tomu o poznatcích BND informován nebyl.

Scholz se dnes na tiskové konferenci k článkům německých médií odmítl vyjádřit. Také mluvčí jeho vlády na pravidelné konferenci uvedla, že kabinet vzal zprávy z médií na vědomí, ke zpravodajské činnosti se ale nebude vyjadřovat. Ke zprávě se odmítla vyjádři i BND.

Podle švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung se od konce loňského roku poznatky BND zabývá skupina německých vědců. V uplynulých týdnech se sešla se zástupci BND, zapojen byl také úřad kancléře. Konečná zpráva zatím není k dispozici. Podle deníku nejsou ale všichni vědci ve skupině přesvědčeni, že virus pochází z laboratoře.

Čína únik popírá

Koronavirus SARS-CoV-2 se začal šířit v Číně na konci roku 2019, ohniskem bylo právě město Wu-chan. Postupně se virus rozšířil po celém světě a v březnu 2020 WHO vyhlásila pandemii. Od počátku šíření viru se diskutovalo, zda se na člověka přenesl ze zvířete na tržišti ve Wu-chanu, nebo zda unikl z laboratoře. Druhou variantu čínská vláda vehementně odmítá. Podle společné studie vědců z Číny a WHO se virus přenesl na člověka pravděpodobně ze zvířat, a to prostřednictvím obchodu s divoce žijícími druhy.

Většina amerických zpravodajských služeb dospěla k závěru, že koronavirus nebyl geneticky upraven, ale stále není zcela jasné, jak pandemie vznikla. Analýza tajných služeb zveřejněná v roce 2023 uvádí, že je možný buď laboratorní, nebo přírodní původ. Žádná americká federální agentura se nedomnívá, že virus, který způsobuje covid-19, byl vytvořen jako biologická zbraň. Letos v lednu americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) dospěla k závěru s "nízkou mírou jistoty", že je pravděpodobnější původ pandemie covidu-19 související s výzkumem, než jeho přirozený původ.

Koronavirus vyvolává onemocnění covid-19 s příznaky chřipky. Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. Od začátku roku 2020 bylo zaznamenáno podle údajů serveru Ourworldindata.org více než sedm milionů úmrtí souvisejících s koronavirem SARS-CoV-2. Celkem se nakazilo včetně reinfekcí na 777 milionů lidí. Oficiální čísla jsou však podle WHO podhodnocená, podle odhadů organizace počet obětí pandemie může být dvakrát až třikrát vyšší.

Video: Největší chyba za covidu. Nedokázala jsem si představit, co se stane, líčí viroložka (20. 1. 2025)