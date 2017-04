Kim Čong-un je "lišák", když se v tak mladém věku udržel u moci, prohlásil Trump

před 4 minutami

Prezident Donald Trump se v rozhovoru pro televizi CBS rozpovídal o severokorejském diktátorovi Kim Čong-unovi. "Lidé se ptají: Je duševně zdravý? Nemám tušení," prohlásil Trump na jeho adresu. Podle Trumpa je to očividně "lišák", když se navzdory svému mládí dokázal udržet u moci. "Musel se přitom potýkat s velmi tvrdými soupeři, zvlášť generály, ale i dalšími. A přes svůj mladý věk si dokázal udržet moc," zhodnotil ho Trump.

Doporučujeme

Washington - Americký prezident Donald Trump neví, zda je severokorejský diktátor Kim Čong-un příčetný, očividně je to ale "lišák", když se navzdory svému mládí dokázal udržet u moci. Trump to řekl v rozhovoru s televizní stanicí CBS.

Šéf Bílého domu byl v televizním interview vyzván, aby komunistického vládce KLDR ohodnotil. "Lidé se ptají: Je duševně zdravý? Nemám tušení," prohlásil Trump na adresu Kim Čong-una.

"Ale řeknu vám jednu věc - která se nebude spoustě lidí líbit - bylo mu (Kimovi) jen 26 či 27 roků, když po otcově smrti převzal vládu. Musel se přitom potýkat s velmi tvrdými soupeři, zvlášť generály, ale i dalšími. A přes svůj mladý věk si dokázal udržet moc," pokračoval Trump.

"Přitom spousta lidí se ho nepochybně snažila moci zbavit, ať už to byl jeho strýc, nebo někteří jiní. On se s tím ale dokázal vypořádat. Takže je to opravdový lišák," ocenil Trump Kima.

Severní Korea oslavila 85. výročí založení armády. Podívejte se na její sílu. | Video: Reuters | 01:12