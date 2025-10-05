Zahraničí

Just: Rusko se chtělo v Moldavsku revanšovat za poslední volby, znovu to "projelo"

Jiří Just Jiří Just, Lucie Sulovská
před 28 minutami
Volby všude, kam se jen podíváte. Před několika dny v Moldavsku, malé zemi zmáčknuté mezi Evropskou unií a Ukrajinou, proběhly mimořádně sledované parlamentní volby.
Účastníci pochodu na podporu současné vládnoucí strany PAS. Kišiněv, 26. září 2025.
Účastníci pochodu na podporu současné vládnoucí strany PAS. Kišiněv, 26. září 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

Proruské síly - a v pozadí i samotné Rusko - se chtěly revanšovat za neúspěch na loňském hlasování o moldavském prezidentovi. Ani napodruhé však neuspěly.

Může z toho však být nepříjemná nevýhra, která se nemusí republice hlásící se k Západu, ale i Evropské unii, kam Moldavsko míří, vyplatit.

V novém dílu podcastu Kaviárové tousty se novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská věnovali volbám v Moldavsku, ale také hlasování v Rusku, a nemohli nezmínit ani blížící se české volby do Poslanecké sněmovny.

Epizoda podcastu je k poslechu zde:

 
Just: Rusko se chtělo v Moldavsku revanšovat za poslední volby, znovu to "projelo"

Komentář: "Česko není Maďarsko. Babiš to trefil správně." Němci si všímají důležité pojistky

