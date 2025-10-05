Just: Rusko se chtělo v Moldavsku revanšovat za poslední volby, znovu to "projelo"

Proruské síly - a v pozadí i samotné Rusko - se chtěly revanšovat za neúspěch na loňském hlasování o moldavském prezidentovi. Ani napodruhé však neuspěly.
Může z toho však být nepříjemná nevýhra, která se nemusí republice hlásící se k Západu, ale i Evropské unii, kam Moldavsko míří, vyplatit.
V novém dílu podcastu Kaviárové tousty se novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská věnovali volbám v Moldavsku, ale také hlasování v Rusku, a nemohli nezmínit ani blížící se české volby do Poslanecké sněmovny.