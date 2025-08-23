Zahraničí

"Jaké to je vraždit." Neuvěřitelné přiznání na příjezdové cestě vyrazilo policii dech

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 3 hodinami
Tato brutální vražda nedá dodnes spát ani otrlým fanouškům zločinů, napsal o kauze Briana Coheeho britský deník Express. Odkazoval na dokument Explore With Us, který se zabýval případem stále vzbuzujícím znechucení a hrůzu.
„Vždycky mě zajímalo, jaké to je vraždit.“ Brian Cohee se policistům nenuceně na kameru přiznal k brutálnímu činu hned po jejich příjezdu. | Video: Aktuálně.cz/YouTube/Explore With US

Devětašedesátiletého Warrena Barnese znali lidé z města Grand Junction v americkém státě Colorado jako tichého člověka, který si čte před místním obchodem se stavebninami. Zaměstnanci z okolních podniků pravidelně nabízeli muži bez domova knihy, jídlo a pití. Když 27. února 2021 ulehal pod nájezdem na dálnici ke spánku, netušil, že se nedožije rána.

O několik chvil později projížděl okolo tehdy devatenáctiletý Brian Cohee, který uviděl spícího Barnese. Podle svých pozdějších slov u něho zastavil, natáhl si troje rukavice a začal bodat bezdomovce do krku nožem. "Co to děláš? Slez ze mě," měl podle pozdější výpovědi Coheeho vykřikovat Barnes. Vrah tvrdil, že jen vydával zvířecí zvuky a bodal dál.

Když Cohee muže zavraždil, rozčtvrtil jeho tělo. Domů si v plastových pytlech odvezl hlavu a ruce a schoval je do skříně. Poté se vrátil na místo činu a zbylé ostatky naházel do řeky Colorado. S autem sjel na jiném místě do řeky, aby si u policie obstaral alibi.

Dva dny po vraždě našla Coheeho matka Terri v jeho skříni sáčky, po kterých se plazili červi. S děsem zjistila, že je v nich lidská hlava a ruce, a zavolala policisty. Hlídka okamžitě vyrazila k domu Coheeových, kde na příjezdové cestě už čekala zhroucená matka a otec.

K překvapení policistů na cestě čekal i Cohee junior, který se hned bez okolků a nenuceně k zločinu přiznal. "Zavraždil jsem ho nožem. Vždycky mě zajímalo, jaké to je vraždit," prohlásil v klidu do strážníkovy kamery tehdy devatenáctiletý mladík.

Cohee potom při výslechu často s pobavením prozrazoval detaily svého hrůzného činu. Tvrdil, že vraždu plánoval půl roku. Chtěl zabít bezdomovce nebo prostitutku v domnění, že si jejich zmizení nikdo nevšimne. Vraždami byl Cohee posedlý už na střední škole, kde dostal přezdívku podle sériového vraha Jeffreyho Dahmera.

Soudní proces začal v lednu 2023. Coheeho obvinili z vraždy prvního stupně, z manipulace s tělem zemřelého a z manipulace s důkazy. Jeho obhájci tvrdili, že ho k vraždě dohnaly diagnostikované duševní potíže, mezi něž měly patřit deprese, autismus a ADHD.

Obžaloba naopak argumentovala tím, že Cohee se několik měsíců před vraždou přiznal k plánování tohoto činu a že se poté snažil zbavit Barnesova těla, což dokazovalo, že chápal následky svého jednání. Porota nakonec shledala Coheeho vinným ve všech bodech obžaloby.

Soudce odsoudil Coheeho k doživotnímu vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Letos byl vrah převezen do nápravného zařízení ve městě Buena Vista ve státě Colorado. Ještě předtím nechal jeden z obyvatel Grand Junction umístit před obchod se stavebninami kovovou repliku židle s knihami, na které sedával zavražděný Barnes. Celý dokument o vrahovi Brianu Coheem.

DNA není jenom vaše, varuje expertka, která odhaluje zločiny: Víte, co s ní dáváte? (Celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Halina Šimková | Video: Jakub Zuzánek
 
