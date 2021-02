Katalánský raper jde do vězení, krále označoval za tyrana. Jsem umělec, brání se

Raper Pablo Hasél měl v pondělí nastoupit do vězení. Podle soudů urážel španělskou monarchii a oslavoval terorismus. Hasél ale trest odmítl a se svými příznivci se zabarikádoval na univerzitě v katalánské Lleidě. Nakonec musela zasáhnout policie. Případ rapera vzbudil mezi Katalánci kritiku a tisíce z nich v minulých dnech vyšly do ulic.

"Ani tenhle útlak nás nezlomí," vzkázal Hasél po svém úterním zatčení. Zásah policie podle něj ukazuje "brutalitu španělského státu". On sám ho nevnímá nijak osobně, jde prý o útok na demokracii a svobodu slova.

Hasél, rodným jménem Pablo Rivadulla Duro, se sám označuje za komunistu. V roce 2018 byl odsouzen ke dvěma rokům vězení za své texty a tweety. Podle verdiktu znevažoval a urážel bývalého krále Juana Carlose I. i současného monarchu Felipeho VI.

Odvolací soud mu nakonec trest zmírnil na devět měsíců, raper však i ten odmítá. Jeho právník argumentuje svobodou slova.

Zpěvák ve svých textech mluví o radikálních levicových skupinách jako Baskicko a jeho svoboda (ETA), GRAPO nebo Terra Lliure, kritizuje policii a její zásahy na demonstracích nebo při jednání s migranty. Také se mu nelíbí chování španělské vlády, kterou označuje za fašistickou.

"Jsme umělci. Slova jsou naší jedinou zbraní," řekl Hasél před dvěma lety americkému deníku Washington Post. Jen v roce 2017 španělská policie zatkla 12 raperů za porušení tzv. protiteroristického zákona, který ale podle kritiků omezuje svobodu slova v zemi.

"Eminem, nejslavnější raper na světě, má píseň 'We as Americans' (My jako Američané), kde říká, že chce vidět prezidenta mrtvého. Ice-T má píseň 'Cop Killers' (Zabijáci poldů)," vyjmenovává katalánský raper. "My jdeme do vězení za mnohem míň."

Rapeři za mřížemi

Například raper Valtónyc v roce 2018 uprchl do Belgie, když dostal tři roky vězení za to, že údajně urážel krále a podporoval terorismus. Nechal se pak slyšet, že stíhání hudebníků a počínání španělské vlády je ostudné.

Sám Hasél čelil trestu za své texty už v roce 2014. Tehdy ale nakonec do vězení nastoupit nemusel, protože měl do té doby čistý trestní rejstřík a soud stanovil podmínku, že se jeho chování nesmí opakovat, připomíná katalánský server El Nacional.

Krátce před tím, než ho v úterý zatkla policie, Hasél nahrál píseň "Ni Felipe VI" (Ani Felipe VI.). Současného krále v ní označuje za tyrana a strefuje se i do "takzvané progresivní vlády", která se v minulosti snažila potlačit demonstrace proti zatýkaní zpěváků. Utlačovatele přirovnává k "Francovým dětem", naráží tím na španělského diktátora 20. století Francisca Franca.

Refrén písně Ni Felipe VI No hay quien me quite esto ni Felipe sexto (Nikdo mi to nemůže vzít, dokonce ani Felipe VI. ne)

Muestro a la verdad en el remite de mi texto (Ukazuji pravdu tím, na co se odkazují moje texty)

Hijos de Franco condenando por ser franco (Francovy děti odsuzují ty, kteří mluví upřímně)

Crecerá la semilla de libertad que planto (Semínka svobody, která zasadím, vyrostou)

Raper už před třemi týdny oznámil, že do vězení nenastoupí dobrovolně. Jeho odsouzení má podle něj odradit ostatní od dalších protestů. Tento týden tak katalánské ulice zaplavily tisíce lidí, kteří se dožadují jeho propuštění. Někteří z nich ničili výlohy obchodů i bank a ve městě Vic zdemolovali policejní stanici. Jedna devatenáctiletá demonstrantka přišla podle místních médií o oko po zásahu pěnovým projektilem.

Proti uvěznění zpěváka se postavilo také asi 200 osobností španělské kultury, včetně filmového režiséra Pedra Almodóvara či herce Javiera Bardema.

Zákon, který trestá urážku královské koruny, dlouhodobě kritizuje i lidskoprávní organizace Amnesty International a vyslovil se proti němu Evropský soud pro lidská práva. Podle štrasburského soudu musí mít lidé možnost kritizovat veřejně činné osoby.

Španělská vláda podle britského serveru BBC minulý týden oznámila, že zvažuje zákon pozměnit a případné tresty zmírnit.

