Přiznání Rusů. Medveděv se zase neudržel a řekl, že v Istanbulu vůbec nejde o mír

Ukrajinská a ruská delegace za sebou mají druhé kolo rozhovorů v Istanbulu. K dojednání příměří podle očekávání nedošlo. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, který v současnosti patří k hlavním kremelským jestřábům, se naopak opět neudržel a ostrým nediplomatickým prohlášením připomněl pozici tvrdého křídla kolem současné hlavy státu.

Medveděv totiž prohlásil, že smyslem mírových rozhovorů je pouze zajištění rychlého a úplného vítězství Ruska.

"Istanbulské rozhovory neslouží k uzavření kompromisního míru za něčích bludných podmínek, ale k zajištění našeho rychlého vítězství a úplného zničení neonacistického režimu," uvedl na síti Telegram. "Právě o tom je včera zveřejněné ruské memorandum," dodal.

Memorandum Moskva předala v pondělí Kyjevu právě během mírových jednání v Turecku. Mezi ruskými požadavky bylo pro Ukrajinu i předání území, získání statutu neutrální země, přijetí omezení velikosti ukrajinské armády a uspořádání nových parlamentních a prezidentských voleb.

Příměří opět nikde, Rusové se naopak chtějí mstít

Rozhovory obou zemí trvaly podle Reuters pouhou hodinu. Obě strany se během jednání dohodly na nové výměně zajatců a výměně těl 12 tisíc mrtvých vojáků. Na příměří však nikoliv.

Medveděv zároveň v reakci na víkendové ukrajinské údery na základny ruských strategických bombardérů dodal, že se Moskva pomstí. "Odplata je nevyhnutelná," řekl. "Naše armáda postupuje vpřed a bude postupovat i nadále. Vše, co je třeba vyhodit do povětří, bude vyhozeno do povětří, a ti, kteří musí být zlikvidováni, budou zlikvidováni," uzavřel opět v ryze nepřátelském duchu.