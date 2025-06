Ještě horší než váleční štváči. Rusista popsal největší hrozbu pro ruskou společnost

Ruská společnost je dnes pod mnohem větším vlivem vidění světa, které vedlo k válce, domnívá se slavista Tomáš Glanc. Společnost nicméně nefunguje dichotomicky, zdůrazňuje s tím, že v Rusku nejsou pouze zastánci Putina a proti nim stojící opozice.

Když se člověk ponoří do všech vrstev tamní společnosti, vidí prý pestrou škálu nejrůznějších typů rezignace a lhostejnosti. A takových Rusů je podle Glance víc než ideologických zastánců války.

"To je samozřejmě velmi agresivní a velmi nebezpečná síla. Ale já si myslím, že pro budoucnost Ruska je mnohem nebezpečnější ta hibernovaná část společnosti, která s tím vlastně nechce mít nic společného. To jsou často lidé, kteří jsou vůči tomu režimu potenciálně v opozici, ale mají pocit, že tohle není jejich záležitost," shrnuje host Terezy Engelové a dodává, že jde o podobnou náladu ve společnosti, která panovala v Československu 70. a 80. let.

Tomáš Glanc má za to, že Rusko skutečně nemá v úmyslu v krátkodobé perspektivě válku zastavit. "Vytváří se tam zdání, že existují nějaké prapůvodní důvody toho konfliktu, které jednoznačně způsobil agresivní Západ, a že Rusko se brání."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:19 Je výklad Ruska jako dobyvačného státu s imperiálním vnímáním světa příliš zjednodušující? Jak definovat ruskou mentalitu? Proč přestala v Petrohradě fungovat americká univerzita?

04:19-10:15 Co je nová ruská civilizace? Jakou roli v ní hraje opozice?

10:15-15:25 Dokáže si představit, že znovu naváže spolupráci s lidmi dříve aktivními v evropských institucích? Udává se v Rusku za příspěvky na sociálních sítích?

15:25-21:15 Je Rusko připraveno válčit věčně? Odporuje si Rusko, když se staví zároveň do role oběti a obránce menšiny v zahraničí? Hrozí jaderná válka?

21:15-25:37 Co si má vzít Evropa a Západ z Duginova prohlášení, že "kdo nechce ruský mít, dostane ruskou válku"?

25:37-30:57 Může Duginovo vidění světa přispívat k rozkládání evropské společnosti zevnitř? Jak by měla Evropa k Rusku přistupovat?