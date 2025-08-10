Monstrum. Rusové "vyrobili" jeden z nejšílenějších tanků. Podtrhuje stav na frontě

Nedávno se na frontové linii na Ukrajině objevilo objemné, těžkopádné vozidlo, o kterém se píše jako o monstru a tanku želva-dikobraz. Vysvětlení toho, proč se ujala tato přezdívka, je jednoduché - bojové vozidlo díky vrstvě kovového plechu připomíná želví krunýř. Takový tank už se v minulosti na frontě objevil. Novinkou jsou ale kovové ostny, které vyčnívají ven - a právě ty připomínají dikobraza. Bojový stroj jakoby vypadl z postapokalyptického filmu.
"Bodliny" mají pomáhat odpálit přilétající drony, než zvládnou vozidlo zasáhnout. Kovové plátování zase tlumí náraz všech bezpilotních letounů, které se už skrz ostny dostanou k tanku.
"Ačkoli je hybridní tank ošklivý a neohrabaný, za správných okolností by mohl skutečně fungovat. Existuje hodně příkladů obrněných vozidel, která pojmou desítky, nebo dokonce stovky dronů, které obvykle váží jen několik kilogramů a nemají výbušnou sílu," popisuje válečný analytik a novinář David Axe.
Pancéřování může mít ale nevýhodu. Jde hlavně o omezení mobility vozidla, protože se zvyšuje už tak vysoká hmotnost jeho čtyřiceti- nebo padesátitunového podvozku. "Kovové ostny také určitě omezují výhled řidiče a pravděpodobně velmi ztěžují členům posádky nastupování a vystupování z vozidla. Rychlost vystupování může být ale otázkou života a smrti, když je obrněný tank napaden - a všichni pasažéři musí vystoupit z vozidla a rozptýlit se," upozorňuje Axe.
To, že má ale obrněný tank velkou výhodu, dokazuje příklad jednoho ruského "dikobraza", který se začátkem července zapojil do útoku na ukrajinské obranné pozice u trosek města Toreck v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Vozidlo přežilo více než 70 útoků dronů, než podlehlo. "Bylo velmi obtížné najít slabé místo," poznamenala ukrajinská analytická skupina Deep State.
Úder ale ukázal i na zmíněná slabá místa. Vojáci jedoucí v tanku se z něj snažili vystoupit, ale ukrajinské drony na ně nepřestávaly útočit. "Po několika zásazích se tanky pokusily zajet k lesu, aby pěchota mohla bezpečně vystoupit v zeleni," uvedla 28. mechanizovaná brigáda ukrajinské armády. "Nakonec už ale nebylo skoro koho vysadit. A ti, kterým se přesto podařilo uniknout, byli eliminováni," doplnila.
I ukrajinské síly nasadily podobně upravená vojenský vozidla do boje, i když s odlišnou kombinací pancéřování. Analytik Andrew Perpetua nedávno zachytil příklad ukrajinského vozidla odolného proti dronům - šlo nejspíše o upravené americké bojové vozidlo Stryker.
"Existuje ruské video, na kterém vojáci útočí na ukrajinský Stryker, který Ukrajina proměnila v neporazitelný tank," poznamenal Perpetua. "Tento Stryker pohltil všechny drony, které na něj Rusko vyslalo, aniž by utrpěl jediný škrábanec," dodal.
"Plán pancéřování vypadal následovně: základ tvořilo vozidlo Stryker vybavené horním lamelovým pancířem. Na tento pancíř byla nanesena silná vrstva gumy, která pokryla celou plochu. Následně bylo celé vozidlo obloženo gumovým materiálem. Na tuto vrstvu pak byla umístěna další sada lamelového pancíře. Výsledná sestava tak měla pořadí: Stryker, lamelový pancíř, guma, lamelový pancíř," popsal Perpetua.
Nevýhodou, stejně jako u ruskými vojáky upraveného vozidla, je veškerá váha navíc, která se přidá k devatenáctitunovému vozidlu. "To musel být nejtěžší Stryker, jaký kdy vyjel," hodnotil analytik.
Perpetua připustil, že upravené vozidlo nemusel být 11místný Stryker. Mohlo jít také o sovětské vozidlo BTR o hmotnosti 18 tun s kapacitou 10 osob. "V každém případě váží nejspíš stejně jako tank Abrams M-1, který váží 69 tun. Ale požíral drony, jako by to byl jeho poslední den," vysvětlil.
Samozřejmě přídavné pancéřování nezachrání vše. Nejtěžší pancéřovaná vozidla mají slušnou šanci přežít několik - nebo dokonce mnoho - útoků dronů. Většina vozidel ale zůstává extrémně zranitelná nejen vůči dronům, ale i vůči všem dalším nebezpečím na frontové linii - minám, dělostřelectvu nebo raketám.
Není tak náhoda, že Rusové uklidili většinu svých vozidel, která jim zbyla, a nyní útočí pěšky nebo na motocyklech pod ochranou svých dronů. Ukrajinci se zase obvykle brání pěchotou ukrytou v zákopech. Také pod ochranou dronů.