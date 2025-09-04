Zahraničí

Je to falešné, vytvoříte další problémy, varují USA před uznáním palestinského státu

ČTK ČTK
před 40 minutami
Spojené státy varovaly další země před uznáním palestinského státu s tím, že by to vytvořilo další problémy. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio: Uznání Palestiny ztíží uzavření příměří v Pásmu Gazy.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio: Uznání Palestiny ztíží uzavření příměří v Pásmu Gazy. | Foto: Reuters

"Řekli jsme těmto zemím: pokud přistoupíte k tomuto uznání, je to celé falešné, není to ani skutečné, pokud to uděláte, vytvoříte problémy," řekl Rubio během návštěvy Quita, kde se setkal s ekvádorským prezidentem Danielem Noboaou a šéfkou diplomacie Gabrielou Sommerfeldovou. Dodal, že uznání Palestiny ztíží uzavření příměří v Pásmu Gazy. Také poznamenal, že se nebude vyjadřovat k izraelské debatě o anexi okupovaného Západního břehu Jordánu, s tím, že tato debata však není u konce.

Oznámený záměr Francie a dalších zemí, například Británie a Kanady, uznat samostatný Stát Palestina tento měsíc na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, již ostře kritizoval Izrael. Pokud k uznání Palestiny těmito státy dojde, budou uznávat palestinský stát asi tři čtvrtiny členských zemí OSN.

Další státy se pak hlásí k dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci, které počítá se vznikem palestinského státu. S dvoustátním řešením v minulosti souhlasil také Izrael, současní izraelští ministři však vystupují proti vzniku samostatného palestinského státu.

Zároveň se hovoří o tom, že Izrael zvažuje anexi okupovaného Západního břehu jako možnou reakci na uznání palestinského státu. Není zatím jasné, kde a od kdy by případné rozšíření izraelské svrchovanosti na Západní břeh mělo platit a zda by se týkalo všech nebo jen některých izraelských osad, případně konkrétních oblastí, jako je údolí Jordánu.

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém spolu s Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967 a od té doby Západní břeh v rozporu s mezinárodním právem okupuje. Z Gazy se Izrael stáhl v roce 2005, kdy vyklidil všech 21 tamních osad. Teroristické hnutí Hamás se Pásma Gazy zmocnilo v roce 2007 poté, co v roce 2006 vyhrálo volby na palestinských územích. Moci v Pásmu Gazy se ujalo po souboji s konkurenčním Fatahem, který s ním nechtěl zůstat v koalici.

Palestinci chtějí všechna tato tři území - Západní břeh Jordánu, Pásmo Gazy a východní Jeruzalém - pro svůj budoucí stát. Izraelci v Pásmu Gazy vedou válku od útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael v říjnu 2023.

 
