Japonský císař Akihito by mohl za dva roky skončit. Vláda připravuje zákony k abdikaci, píší média

před 54 minutami

Japonská vláda zřejmě začne připravovat mechanismus, který by umožnil císaři Akihitovi abdikovat. Ten před půlrokem prohlásil, že by abdikaci uvítal kvůli svému věku – obává se, že by mu stáří mohlo zabránit ve vykonávání panovnických povinností. Současné zákony ale abdikaci císaře neumožňují, což podle japonských médií plánuje vláda změnit. Díky tomu by od ledna 2019 nastoupil na trůn 56letý princ Naruhito, císařův syn.

Tokio – Japonská vláda plánuje legální kroky, které by během dvou let umožnily císaři Akihitovi abdikovat. Na uvolněný trůn by nastoupil císařův syn, princ Naruhito.

Informovaly o tom ve středu japonské sdělovací prostředky. Vláda podle nich zřejmě připravuje scénu pro první abdikaci v Japonsku za poslední dvě století.

Třiaosmdesátiletý císař Akihito loni v srpnu naznačil, že by rád abdikoval, protože se obává, že by mu jeho věk mohl bránit v plném vykonávání panovnických povinností. Současné japonské zákony ale abdikaci neumožňují.

Podle zpráv japonských médií nicméně vláda zvažuje kroky, jež by Akihitovi umožnily abdikovat a od prvního ledna 2019 by na trůn nastoupil 56letý Naruhito.

Samotná abdikace by se odehrála 31. prosince 2018 nebo 1. ledna 2019. Vláda by mohla předložit parlamentu speciální zákon o abdikaci už letos na jaře.

Akihito podstoupil operaci srdce a léčil se také s rakovinou prostaty. Na trůn nastoupil v roce 1989 po smrti svého otce Hirohita, který zemi vládl už v době druhé světové války.

