Jak si kočka pamatuje své páníčky? Vyjevil to test se zkumavkami

Napadlo vás někdy, jestli by vás vaše kočka poznala v řadě dalších lidí? Nový výzkum japonských vědců naznačuje, že by mohla - ale nejspíš ne tím způsobem, jak byste čekali, napsal zpravodajský server The Conversation.

Předchozí výzkumy zjistily, že pouze 54 procent koček dokáže rozpoznat člověka pouze podle obličeje. Jak tedy vaše kočka pozná, že jste to vy? Nová studie, kterou zveřejnil časopis PLOS One, naznačuje, že kočka pozná svého pána či paničku po čichu. Tato schopnost nebyla dosud zkoumána a může odhalit další vrstvu pouta mezi kočkou a člověkem. Kočky mají často špatnou pověst. Říká se o nich, že jsou odtažité, odměřené a že jim na lidech v jejich životě vůbec nezáleží. Stále více studií ale ukazuje, že opak je pravdou. Už víme, že kočky se umí naučit jméno, které jim dáme, a že si se svými páníčky vytvářejí vlastní styl komunikace. Kočičí sociální skupiny A nyní díky nejnovější studii víme také to, že kočky pravděpodobně dokážou identifikovat "své lidi" podle čichu, což je způsob, na němž stojí také identifikace v rámci kočičích sociálních skupin. Studie, kterou vedl doktor Jútaró Mijari a jeho kolegové z tokijské Zemědělské univerzity, zkoumala schopnost 30 koček rozlišit mezi svým opatrovníkem a neznámou osobou jen na základě pachu. Kočkám ve studii byly předloženy zkumavky se vzorky stěrů buď z těla jejich opatrovníka, nebo člověka, kterého nikdy neviděly. Jako kontrola byla kočkám předložena prázdná plastová zkumavka. A výsledek? Kočky strávily delší dobu očicháváním pachu neznámého člověka ve srovnání s pachem svého opatrovníka či prázdné tuby. Kratší doba čichání naznačuje, že když kočky narazily na pach svého páníčka, rychle ho rozpoznaly a pokračovaly dál. Když však přišly k tamponům od neznámé osoby, zkoumaly je déle a využívaly svůj vynikající čich ke shromažďování informací o pachu. Podobné vzorce byly pozorovány již dříve, kdy koťata očichávala neznámé kočky déle než vlastní matky. Stejně tak dospělé kočky očichávaly výkaly neznámých koček déle než koček ze své sociální skupiny. Výsledky nové studie tak mohou naznačovat, že i my patříme do sociálního kruhu našich koček, napsal server The Conversation. Zvláštní návraty z dovolené Kočky podle vědců spoléhají na pach při shromažďování informací o světě kolem sebe a také při komunikaci. Důvěrně známé pachy pro ně mohou být uklidňující, zmírňovat stres a úzkost a vytvářet pocit bezpečí. Možná jste si někdy všimli, že když se vrátíte z dovolené, chová se vaše kočka, jako byste byli někdo docela cizí. Ne, není uražená, že jste si dovolili odjet; pravděpodobnější je, že nepoznává váš pach. Zkuste si dát sprchu s použitím svého běžného sprchového gelu a oblečte si něco, co normálně nosíte doma. Důvěrně známé pachy kočce pomůžou rychleji vklouznout zpět do staré dynamiky vašeho vztahu, dodal server The Conversation.