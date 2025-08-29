Zahraničí

Izrael v pásmu Gazy nalezl těla dvou rukojmích. Jedno stále nebylo identifikováno

Izraelská armáda při operaci v Pásmu Gazy nalezla těla dvou rukojmí, oznámily v pátek izraelské úřady. Jedním z nalezených je Ilan Weiss, který byl zabit při útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na jihu Izraele v říjnu 2023, druhé tělo zatím nebylo identifikováno. Izraelská armáda v pátek ukončila každodenní přestávky v bojích pro doručování humanitární pomoci v palestinském městě Gaza.
Nedatovaná fotografie zesnulého rukojmího Ilana Weisse, kterou poskytlo izraelské Fórum rodin rukojmí.
Nedatovaná fotografie zesnulého rukojmího Ilana Weisse, kterou poskytlo izraelské Fórum rodin rukojmí. | Foto: Reuters

V Pásmu Gazy tak podle serveru The Times of Israel zůstává 48 rukojmí, naživu je zřejmě jen 20 z nich.

Armáda uvedla, že uskutečnila záchrannou misi na základě zpravodajských informací od vojenské rozvědky, tajné služby Šin Bet a fóra rodin rukojmích. Spolu s tělem Weisse vyzvedla pozůstatky dalšího rukojmího, na jejichž identifikaci nyní pracuje forenzní institut.

Tehdy 56letý Weiss byl zabit ráno 7. října 2023, když jako člen záchranného týmu bránil kibuc Beeri. Jeho žena Širi a dcera Noga útok přežily a byly rovněž uneseny, později byly propuštěny výměnou za palestinské vězně v době týdenního příměří na konci listopadu téhož roku.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pátek vyjádřil soustrast Weissově rodině a pochválil bezpečnostní složky za jejich "odhodlání a odvahu". Zopakoval, že Izrael "nepoleví, dokud se nevrátí všichni rukojmí - živí i mrtví". Soustrast pozůstalým vyjádřili také prezident Jicchak Herzog a ministr obrany Jisrael Kac.

Izraelská armáda v pátek oznámila, že zahájila předběžné operace a počáteční fáze útoku na město Gaza. Jedním z cílů ofenzivy, ohlášené již na začátku srpna, je podle tvrzení izraelské vlády vedle zničení Hamásu také záchrana zbývajících rukojmích.

S tím však nesouhlasí jejich rodiny i velká část izraelské veřejnosti, podle nichž postup armády do nitra palestinského území naopak ohrožuje životy rukojmí, která jsou stále naživu. Hamás už dříve prohlásil, že pokud se armáda přiblíží do míst, kde jsou rukojmí zadržováni, popraví je.

Humanitární pomoc se zpomalí

Izraelská armáda také počínaje pátkem ukončila každodenní přestávky v bojích pro doručování humanitární pomoci v palestinském městě Gaza, které označila za nebezpečnou bojovou zónu. Informovaly o tom agentury s odvoláním na vyjádření armády. Agentura AFP s odvoláním na místní civilní obranu napsala, že od pátečního rána zemřelo v Pásmu Gazy kvůli bojům 33 Palestinců.

Armáda na konci července oznámila, že ve třech oblastech Pásma Gazy, kde neoperují její jednotky, bude každý den na deset hodin vyhlašovat takzvané humanitární přestávky v bojích ve snaze usnadnit doručování humanitární pomoci a potravin. Vedle Gazy vyhlásila tyto pauzy v uprchlickém táboře Dajr Balah ve středu pásma a v oblasti Mavásí na jihu.

"Od dnešních 10.00 (08.00 SELČ) se lokální taktická přestávka ve vojenské činnosti nebude vztahovat na oblast města Gazy, která je nebezpečnou bojovou zónou," uvedla v pátek armáda.

Izraelská armáda však v páteční zprávě neuvedla, zda o plánech na obnovení každodenních bojů informovala obyvatele města nebo humanitární skupiny. Uvedla pouze, že bude pokračovat v "podpoře humanitárního úsilí a současně v útočných operacích proti teroristickým organizacím v Pásmu Gazy".

 
