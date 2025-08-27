Zahraničí

Izrael požaduje stažení zprávy OSN o hladomoru v Pásmu Gazy

Izrael požaduje odvolání zprávy OSN a mezinárodních organizací, která tvrdí, že v Pásmu Gazy čtvrtina obyvatel trpí katastrofálním hladem. Podle agentury AFP to řekl novinářům generální ředitel izraelského ministerstva zahraničí Eden Bar Tal. Podle něj je organizace, která zprávu vytváří, zpolitizovaná a pokud zprávu nestáhne, bude Izrael usilovat o omezení jejího financování.
ilustrační foti | Foto: Reuters

Nástroj pro klasifikaci potravinové bezpečnosti (IPC) před týdnem uvedl, že podle jeho informací a odhadů čelí v Pásmu Gazy hladomoru na 514 tisíc lidí, což je zhruba každý čtvrtý člověk žijící na tomto palestinském území. Ve druhém nejvážnějším stupni špatně dostupné výživy se podle IPC teď nachází zhruba 1,1 milionu lidí, což je více než polovina obyvatel Pásma Gazy.

"Izrael požaduje, aby IPC okamžitě stáhl svou zprávu," uvedl vysoký představitel ministerstva zahraničí Bar Tal. Izrael již dříve uvedl, že poznatky zprávy odmítá a izraelský premiér Benjamin Netanjahu ji označil za úplnou lež. Bar Tal míní, že IPC podlehl "propagandě Hamásu o falešném hladovění" v Pásmu Gazy a prohlásil, že zpráva obsahuje omyly a metodologické nedostatky.

Pokud IPC zprávu nestáhne, Izrael se obrátí na dárce organizací, které monitor vytváří. "Jsme si jistí, že (dárci) dospějí k správnému závěru - už dále nefinancovat výzkumný ústav, který je zpolitizovaný a manipuluje, který jedná jako nástroj teroristické organizace," uvedl dále vysoce postavený úředník.

Zprávy IPC vytváří agentury OSN, které se zabývají výživou, ve spolupráci s dalšími subjekty, například humanitárními organizacemi. Snaží se zmapovat dostupnost jídla a výživy na jistém území. Pro popis situace se používá pětistupňová škála, kde 1 označuje stav, kdy jsou potraviny dostupné bez větších obtíží, a 5 situaci, kdy podstatná část lidí na jistém území má "extrémní nedostatek jídla", což se projevuje akutní podvýživou a s tím spojenými úmrtími. Tento stav IPC nazývá hladomorem.

Za místa zasažená hladomorem v minulosti IPC označil oblasti v Somálsku (v roce 2011), v Jižním Súdánu (v letech 2017 a 2020) a v Súdánu (v roce 2024), uvedla agentura Reuters. V některých situacích však IPC nemůže hladomor vyhlásit, protože nedokáže zjistit informace o statistických ukazatelích potřebných pro označení pátého stupně na své škále.

 
