Na co si dát pozor na dovolené v Itálii? Spěchejte pomalu, zdravte a držte si kabelku

V novém dílu seriálu Léto s Aktuálně si přiblížíme, na co se připravit, pokud tento rok míříte do Itálie. Jak s Italy řešit problémy a jaké mají kulturní zvyklosti?

Jazyková bariéra

Připravte se na to, že v Itálii bývá problém domluvit se anglicky. Záleží však na tom, kam přesně se vypravíte. Čím větší město, tím větší pravděpodobnost, že s angličtinou uspějete. Nejlepším receptem na úspěšnou a klidnou dovolenou je naučit se aspoň pár vět italsky. Uděláte na místní lepší dojem a budou s vámi jednat víc přátelsky.

Náš tip: Naučte se italsky alespoň pozdravit a poděkovat, Italy si tím hned získáte. Pokud bude třeba, použijte Google překladač.

Rozdílné vnímání času

Italové mají naprosto rozdílné vnímání času. Skoro všichni chodí pozdě, a to i do divadla, na rezervaci do restaurace nebo do školy. Přísní jsou jen na turisty na extrémně vytížených turistických místech, takže s lístkem do Kolosea se dostavte včas.

Pokud budete ale horlivě spěchat v běžném životě, dost možná se dočkáte posměšných poznámek nebo klasické odpovědi "tranquillo/a". To je znak toho, že se máte "uklidnit" a brát ten spěch trošku s rezervou.

Bohužel zpoždění je v Itálii na denním pořádku i v rámci veřejné dopravy. Existuje jen pár italských měst, kde MHD funguje dobře, například Benátky. Ve většině měst se připravte na zpoždění, nejlepší je přemisťovat se pěšky. Pro vyhledávání spojů fungují relativně dobře Google mapy.

Mafie

Camorra nebo Ndrangheta jsou dnes známými pojmy i v Česku. Italská mafie se proslavila nejen brutálním násilím, ale taky díky populárním filmům a několika seriálům na platformě Netflix. Je třeba se bát mafie, pokud jedete do Itálie na dovolenou?

Velmi záleží, kam jedete, ale obecně se s mafií pravděpodobně nepotkáte. Pokud ano, nebudete o tom zřejmě ani vědět. Její vliv totiž zatěžuje hlavně místní. Obecně platí, že čím víc jedete na jih, tím větší je pravděpodobnost, že se dostanete do kontaktu s někým napojeným na gangy.

Michaela Váňová Autorka působí jako průvodkyně a lektorka. Vystudovala dějiny umění na Masarykově univerzitě a od té doby se profesně věnuje historii, kultuře a cestovnímu ruchu. Již od prvního studijního pobytu je její dlouhodobou láskou Itálie, kde tráví několik měsíců v roce. Věnuje se autorské tvorbě zaměřené na dějiny, gastronomii a památky, a to jak na soc. sítích (@mladivItalii), tak v knižní podobě (Průvodce rozvášněným Znojmem).

Nejčastějším a skoro neviditelným způsobem, jak z vás vyrazit peníze, jsou parkoviště. Dejte si pozor, na některých parkovištích je nasazený tzv. hlídač. Většinou vypadá jako žebrák, který požaduje nějaký peníz i po zaplacení oficiálního parkovného. Pokud se s tímto modelem setkáte, je lepší oželet 5-10 eur než později řešit rozbité auto, protože jste nechtěli zaplatit "výpalné".

Bezpečnost

Buďte opatrní, v rámci bezpečnosti bohužel platí, čím větší město, tím větší koncentrace kapsářů a zlodějů. Doklady a peníze si noste bezpečně v kabelce u sebe. Největší problémy hrozí v davech nebo metru.

Zloději často cílí na lidi, kteří vypadají zmatení, a neváhají využít vaší roztržitosti. Pokud by se vám doklady opravdu ztratily, je nutné komunikovat s ambasádou i policií. Nejlepší je těmto problémům předejít a věci si hlídat.

Siesta a Ferragosto

Termín "siesta" jste už určitě slyšeli, co ale znamená pro vaši dovolenou? Siesta je odpolední pauza, v rámci které má většina restaurací zavřeno. Běžně se provoz zavírá po obědě (kolem 15:00) a otevírá se znova až před večeří (kolem 19:00) .

Italové jedí večeři obecně později než my. Posezení se může protáhnout až do nočních hodin, takže se nemusíte bát zavřené kuchyně ani v deset hodin večer.

Pozor si ale dejte na tzv. Ferragosto, každoroční letní svátek v Itálii, který připadá na 15. srpna. V tomto období bývají města často poloprázdná a mnoho restaurací i obchodů zavřených, protože Italové odjíždějí na dovolenou.

Jídlo a stolování

Stravovací návyky v Itálii jsou o dost jiné než v Česku. Snídaně je bez výhrad jen sladká. Italové jedí sladké pečivo (cornetto nebo brioche) a k tomu pijí kávu. Je to taky jediné jídlo, při kterém je společensky akceptované cappuccino.

Pokud si cappuccino objednáte po obědě, dost možná se dočkáte podivných pohledů, nebo dokonce uštěpačných poznámek. Podle místních by se mléko nemělo míchat s dobrým obědem.

Oběd a večeře se klasicky skládají z více chodů. Nic se ale nestane, pokud si objednáte jen špagety. Menu v restauracích je složené z předkrmů zvaných "antipasti", prvního chodu "primi" (například pasta nebo risotto) a druhého chodu "secondi" (například ryby nebo maso).

Na konci každého správného posezení v restauraci nesmí chybět ani "dolce", tedy sladká tečka na závěr, kterou vám vždy nabídnou. Pro dobré trávení je na konci jídla také často nabízen nějaký likér, ať už sladší (například limoncello) nebo tzv. amaro, bylinkový likér, který má napomoci dobrému trávení.

Velmi rozdílná od české je v Itálii také kultura dýšek. Pokud jste se servisem spokojeni, dýško klidně obsluze nechejte. Je ale možné, že vás odmítnou. Proč? V rámci účtu je již naúčtováno tzv. coperto, což je poplatek ve výši 2 až 4 eur za prostření, úklid nádobí, servis a právě i dýško personálu. Coperto najdete na účtence a je počítáno za každou osobu, která sedí u stolu.