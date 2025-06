Chystáte se do Benátek? Přinášíme tipy, jak ušetřit nebo jaké speciality ochutnat

V dalším díle seriálu Léto s Aktuálně zamíříme do celosvětově proslulé destinace - do Benátek. Zná je každý, ne všichni ale z návštěvy umí vytěžit maximum. Pravdou je, že italské město na vodě je nepřehledné, lemované romantickou spletí uliček a kanálů. Přinášíme vám ty nejlepší tipy: jak ušetřit, kam zarezervovat včas lístky nebo jaké speciality ochutnat.

Co nevynechat?

Určitě byste neměli vynechat výtečnou benátskou kuchyni! Musíte ochutnat typický místní drink spritz, jehož první varianty se objevily už v 19. století. Dnes je nedílnou součástí dne každého Benátčana, místní jej pijí především v době aperitivo, tedy po práci. Vy si jej klidně vychutnejte i dřív. Jeho konzumace je s místními spjata podobně jako s Čechy pivo.

Aperitivo znamená nejen drink s přáteli, ale také jídlo. Nejčastější a nejlepší volbou jsou tzv. cicchetti, místní verze jednohubek nebo chlebíčků, které si můžete dopřát v různých variantách. Zkuste třeba typickou rybičkovou - baccalá mantecato.

Tipy na podniky: Corner pub (spritz za 3 eura), Al squero, Cantina Schiavi (rozhodně největší výběr cicchetti).

Rybí trh Rialto

Jedinečný zážitek nabízejí rybí trhy, které se zde konají od pradávna. Dnes jsou otevřené kromě pondělí a neděle každý den. Vypravte se sem v ranních hodinách, zavírají kolem poledne.

Černé špagety

Pokud máte dostatek odvahy, ochutnejte černé sépiové špagety (al nero di seppia), které najdete skoro v každém podniku. Mají tak silnou chuť, že je budete buď milovat, nebo nenávidět. Vyzkoušejte také bílá vína z regionu Veneto.

Michaela Váňová Autorka působí jako průvodkyně a lektorka. Vystudovala dějiny umění na Masarykově univerzitě a od té doby se profesně věnuje historii, kultuře a cestovnímu ruchu. Již od prvního studijního pobytu je její dlouhodobou láskou Itálie, kde tráví několik měsíců v roce. Věnuje se autorské tvorbě zaměřené na dějiny, gastronomii a památky, a to jak na soc. sítích (@mladivItalii), tak v knižní podobě (Průvodce rozvášněným Znojmem).

Jak ušetřit?

V Benátkách se vyhněte se podnikům kolem hlavního náměstí, jinak se při placení účtů budete divit vysoké ceně.

Na určité dny je také nutné zakoupit si "vstup" do města (většinou pátek až neděle). Před cestou si proto zkontrolujte, zda je to potřeba i v termínu vaší cesty. Neplatí to však pro ty, co mají ubytování zajištěné přímo v Benátkách. Ušetřit můžete zakoupením lístků s více než čtyřdenním předstihem, viz odkaz dole.

Ubytování

Nejlevnějšími oblastmi, kde shánět ubytování, jsou Lido di Jesolo nebo Mestre. Na Lidu se dá navíc koupat. Další variantou může být i Padova.

Gondola

Nejlevnější variantou, jak si pořídit fotku na gondole, je tzv. traghetto. Jedná se o převezení z jedné strany břehu na druhou, za které zaplatíte dvě až 2,5 eura. Řada z nich ale funguje jen do 14:00. Cena klasické jízdy se pak pohybuje kolem 100 eur.

Doprava

Pokud vaše návštěva trvá více dní a chcete zajet i na ostrovy, vyplatí se několikadenní jízdenka na loď. Jedna cesta vyjde na osm eur, jednodenní jízdenka na 25 eur a dvoudenní na 35 eur.

Orientace

K obcházení památek i hledání spojů lodí (tzv. vaporetti) vám postačí Google Maps.

Co je třeba rezervovat dopředu?

Pokud chcete vidět alespoň některé z hlavních památek, jako jsou Bazilika svatého Marka nebo Dóžecí palác, kupte si lístky předem. Vyhnete se tak velkým frontám. Pokud to neuděláte, mohlo by se vám také stát, že se do nich vůbec nepodíváte.

Tipy: Zajděte si na výstavu Biennale, tento rok je věnovaná architektuře. Na návštěvu zahrad je třeba si vyhradit několik hodin. Pokud nemáte tolik času, navštivte volně přístupné instalace, které najdete po celém městě.

Doporučujeme: Dvě výstavy v centru jsou zdarma - kostel Santa Maria dei Derelitti a Palazzo Franchetti, kde můžete obdivovat nejen výstavu, ale i nádhernou architekturu.

Murano

Ostrov přímo naproti Benátkám, kde dříve sídlili skláři, je dnes skoro povinnou zastávkou při návštěvě Benátek. V ulicích najdete především spoustu obchůdků se sklem, což byl v minulosti nejcennější vývozní artikl, jehož tajemství se dařilo po staletí tajit. Skláři nesměli ostrov opouštět, a to pod výhružkou trestu smrti.

Murano láká nejen otevřenými dílnami, ale i pohodovější atmosférou, podobnou Benátkám.

Tip: Na jídlo zajděte třeba do restaurace Bussa alla Torre s výtečnými těstovinanmi a fritto misto, navštivte kostel S. Maria e Donato.

Burano

Malebný ostrůvek v benátské laguně. Nejlépe uděláte, když si přivstanete a dorazíte na návštěvu ráno, třeba kolem deváté hodiny dopoledne. Město si užijete ještě bez lidí a nafotíte si nádherné fotky. Burano je známé výrobou krajek a typickými barevnými domečky.

Tip: Dejte si drink v Tipico JO3 nebo oběd vedle v trattorii Al gatto nero, kterou najdete i v průvodci Michelin.

Torcello

Nejstarší osídlení Benátek najdete na ostrově Torcello. Ve středověku jej obývalo 20 tisíc lidí, ale dnes jich tam bydlí jen 50. Z dob největší slávy se zde zachoval kostel zasvěcený panence Marii, vstupné stojí pět eur. Kostel je vyzdobený krásnými mozaikami a můžete vystoupat i na věž, kde si výhledy užíval i spisovatel Ernest Hemingway, který přebýval v restauraci Locanda Cipriani.

Padova

Nedaleké studentské město Padova se nachází jen půlhodinku vlakem od Benátek a může být ideální volbou pro ty, komu nejsou příjemné davy.

Tip: Navštivte kostel Sv. Antonína anebo levný rybí trh La Folperia.

Lago di Garda

Na výlet blíže k přírodě, na kola nebo jen na procházku u vody se hodí největí italské jezero. Lago di Garda. Nachází se jen 1,5 hodiny od Benátek.