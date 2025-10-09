Zahraničí

Inspirace džihádem. V Belgii zadrželi mladíky, chystali útok dronem na politiky

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Policie v Belgii zadržela tři muže, které podezřívá z přípravy útoku na politiky. Informovala o tom místní prokuratura s tím, že plány na útok byly inspirované činy džihádistů. Vyšetřovatelé neupřesnili, kteří političtí představitelé mohli být cílem útoku.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Trojice mladých mužů žila v Antverpách. V domě jednoho z nich policie nalezla podomácku vyrobenou bombu. Prokuratura uvedla, že případ vyšetřuje mimo jiné jako pokus o teroristickou vraždu a účast na aktivitách teroristické skupiny.

"Máme rovněž indicie, že záměrem bylo postavit dron, který by nesl náklad," uvedla prokuratura. Improvizované zařízení, které policie při prohlídce nalezla, nebylo funkční. Na místě byly také kovové kuličky. Ty útočníci někdy využívají k tomu, aby se při výbuchu rozlétly po okolí a způsobily co nejvíce zranění. Trojice měla 3D tiskárnu, kterou podle vyšetřovatelů používala k výrobě dílů pro plánovaný útok.

O identitě trojice nezveřejnila prokuratura mnoho podrobností. Sdělila, že jde o muže narozené v letech 2001, 2002 a 2007. Dva z nich policie nadále vyslýchá, v pátek by měli předstoupit před vyšetřujícího soudce. Třetího podezřelého policie propustila.

 
