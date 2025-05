Inocenc, nebo vůbec poprvé Josef? Co napoví volba jména o novém papežovi

Volba jména může napovědět, jakým směrem se v etických otázkách a při řízení církve vydá nový papež, jehož volba začne ve středu. Jméno si papež vybírá hned po svém zvolení. V historii bylo nejčastěji používané Jan, zesnulý papež si jako první vybral Františka.

To, že papež používá jiné než své civilní jméno, poukazuje podle vatikánských médiích na přerod, který nastává zvolením do čela katolické církve. Zvolenému kardinálovi jsou krátce po hlasování položeny dvě otázky. Zda souhlasí, že se stane papežem, a jaké jméno si vybral.

"Když začíná konkláve, tak každý (z kardinálů) přichází v duchu se jménem," tvrdí americká expertka na náboženství Natalia Imperatoriová-Leeová. Jméno nového papeže je pak sděleno veřejnosti při vystoupení na náměstí Svatého Petra, kdy je světu oznámeno, kdo se stal papežem.

"Jméno, kterým se (nový papež) představí, pomůže pochopit, k jakému obzoru bude chtít směřovat," tvrdí italský historik katolické církve Roberto Regoli. S tím souhlasí i další experti na katolickou církev.

Silnou symboliku mělo například to, že argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio si poprvé v historii vybral jméno František. "Vyšlo to z mého srdce - František z Assisi. Pro mě to je muž chudoby, muž míru, muž, který miluje a chrání stvoření," řekl v březnu 2013 papež František novinářům. Právě podporu chudým, apely k míru a výzvy k ochraně přírody byly častými náměty Františkova působení v čele katolické církve.

Pokud by si nový papež vybral jméno Pius, tak by to zřejmě naznačovalo konzervativnější styl řízení katolické církve. Jméno Jan by naopak mohlo odkazovat na Jana XXIII., který je dnes považován za významného církevního reformátora.

Nový papež si ovšem podobně jako kardinál Bergoglio může vybrat jméno, které dosud nebylo použito. Podle vatikánských médií zatím žádný papež nepoužil jméno Jakub, Lukáš, Ondřej, Jozef či Petr. V takových případech papež používá jen jméno bez uvedení řadové číslovky.

"Nemyslím si, že by si dnes někdo vybral Inocence," zmínila Imperatoriová-Leeová jedno z nejvíce využívaných jmen v minulosti. V uplynulých staletích se papežové často nechávali nazývat Lvem, Klimentem či Benediktem, kterého si ho naposledy vybral německý kardinál Joseph Ratzinger po svém zvolení v roce 2005.