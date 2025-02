Ind měl být elektrikářem v Polsku, zemřel na frontě v Rusku. Nátlak na Kreml nepomohl

Bude to skoro rok, co se v mediálním světě poprvé objevily oficiálně potvrzené zprávy, že po boku Rusů na Ukrajině bojují Indové. Podle médií se nechali zlákat nabídkou lukrativní práce v zahraničí, jež však nakonec spočívala v narukování na frontu. Indická vláda už víckrát tvrdila, že celou záležitost důrazně projednala s ruskou vládou. Nyní se však objevují další tragická svědectví.

Mnozí z těchto Indů očekávali, že budou pracovat v Rusku v kancelářích, ve skladech nebo jako kuchaři. Jiní dokonce původně ani nemířili do Ruska, ale do různých evropských států. Od nové práce si slibovali zejména několikanásobně vyšší plat než ve své domovině. Osud je však nakonec potkal stejný, skončili bojující na frontě po boku Rusů. A zatímco většina měla to štěstí, že přežila, nejméně dvanáct Indů oficiálně zemřelo.

Podle indické vlády se od začátku invaze na Ukrajinu ve službách Ruska objevilo celkem 126 Indů. Z toho již zmiňovaných 12 zemřelo, 96 bylo po dlouhých jednáních propuštěno z armády a zbytek je nezvěstný nebo v nemocnici.

V kontextu nejlidnatější země světa jde - dá se říci - o kapku v moři. Jenže i ta může poškodit na první pohled vřelé rusko-indické vztahy. Ostatně sama indická vláda v čele s premiérem Nárendrou Módím již několikrát sdělila, že s Rusy na dané téma vedla "důrazná jednání". Nátlak zřejmě nepomohl a podle zahraničních médií je možné, že další Indy potká podobný osud jako jejich předchůdce.

Do armády jít nechtěl

Britský list The Times nově přinesl svědectví ženy jménem Joicy, vdovy po jednom z tuctu mužů z Indie, kteří na frontě prokazatelně zemřeli. Podle ní se její partner, se kterým má pětiměsíčního syna, nikdy neplánoval přihlásit do armády ani vycestovat do Ruska.

"Byl podveden. Myslel si, že jede do Polska jako elektrikář," řekla. Přes Polsko však nakonec s náboráři pouze přejel. Vyložili jej až v Rusku. Tam mu řekli, že nabídka v Polsku již není aktuální a nejlepší možností pro něj v dané chvíli bude nastoupit na "nebojovou" pozici v ruské armádě. Nakonec však po absolvování minimálního výcviku skončil na frontě.

Další Ind pro změnu s prací v Rusku počítal, měl dělat hlídače. Nicméně aby mohl vycestovat, musel si na to vzít půjčku. Když dorazil na místo, zjistil, že to celé byl podvrh. Vzhledem ke své tíživé finanční situaci byl prý nakonec fakticky donucen přijmout práci v ruské armádě. Tento týden si podle The Times vzal život.

Z minulosti je pak znám třeba případ, kdy Ind, který v Rusku počítal s prací kuchaře, skončil jako voják v bojích u Bachmutu. Společným pojítkem pak ve většině příběhů je to, že Indové nakonec podle The Times podepsali smlouvy v ruštině, kterým nerozuměli. Už dříve Indický centrální úřad pro vyšetřování oznámil, že provedl razie u několika "hlavních obchodníků s lidmi", kteří "cílili na důvěřivé mladé lidi" s nabídkami lukrativní práce v zahraničí.

Mohlo by vás zajímat: Ruská armáda se může vrátit k velikosti té sovětské. Pro NATO by to bylo nejnebezpečnější (11. 2. 2025)