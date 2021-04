Biden vtrhl do Bílého domu a mění Ameriku. Co za 100 dní stihl a co ještě plánuje?

Vláda by měla podle Senátu podpořit plné začlenění Tchaj-wanu do Světové zdravotnické organizace (WHO), které je vyčítána pročínská orientace. Horní komora v jednomyslně přijaté výzvě zdůraznila úspěšnost této ostrovní země, kterou pevninská Čína považuje za svou součást, v boji s koronavirem.

"Tchaj-wan zatím zaznamenal jen tisíc případů onemocnění covid-19, což z této země činí jeden z modelů boje s pandemií, a je proto ve společném zájmu sdílet jeho zkušenosti," stojí v usnesení, které připravil předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý).

Tchaj-wan se jednání WHO mohl do roku 2016 účastnit jako pozorovatel, poté byl z jednání organizace na nátlak Číny vyloučen. Senát s tím nesouhlasí, poškodilo to podle něj zájmy 23 milionů Tchajwanců a znemožnilo účast země na zvládnutí pandemie i na reformě WHO.

Předseda senátního výboru pro lidská práva Jiří Drahoš (za STAN) připomenul loňskou návštěvu senátorů na Tchaj-wanu i jeho pomoc Česku se zvládáním epidemie, což se odrazilo také v usnesení. Kromě respirátorů a roušek Tchaj-wan daroval Česku i pět linek na výrobu těchto ochranných prostředků. Tyto linky vyrábějí pět milionů respirátorů měsíčně, podotkl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Už před rokem při převzetí prvního daru zdravotnických roušek uvedl, že EU i WHO by měly využít poznatků Tchaj-wanu v boji s koronavirem.