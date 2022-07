Google pomůže lidem, kteří se vydají na potratovou kliniku. Smaže jim historii pohybu

Americká internetová společnost Google bude mazat historii pohybu uživatelů, kteří se vydají na potratovou kliniku. Jinak by si ji mohla vyžádat policie při vyšetřování. Google se ke kroku rozhodl poté, co Nejvyšší soud USA v červnu anuloval ústavní právo na potrat, což soudy v některých amerických státech začaly uvádět do praxe.

Google bude mazat historii návštěv nejen potratových klinik, ale i jiných citlivých míst, jako jsou centra pro plodnost a zařízení pro léčbu závislostí. Společnost v pátek uvedla, že bude i nadále vzdorovat nesprávným nebo příliš širokým požadavkům vlády na vydání dat. Potraty přitom ale výslovně nezmínila. Související Foto: Nechte své doktríny dál od mé vagíny! Lidé demonstrovali za právo žen na potrat 28 fotografií Google není jedinou americkou firmou, která se rozhodla podpořit právo žen na potrat. Některé z nich jako Walt Disney uhradí svým zaměstnankyním cesty v souvislosti s plánováním rodiny. Společnosti Starbucks, Tesla, Yelp, Airbnb, Neflix, JPMorgan Chase, Levi Strauss nebo Reddit ohlásily už v květnu, že budou chránit právo svých zaměstnankyň zajistit si potrat. Po výroku nejvyššího soudu nastal v legislativě potratů v USA zmatek, uvedl list The New York Times. Floridský soudce John Cooper ve čtvrtek zablokoval floridský zákon zakazující provádět potraty po 15 týdnu těhotenství. Podle Coopera tento zákon porušuje ochranu soukromí zakotvenou v ústavě. Cooper se tak přiklonil k zastáncům ústavního práva na potrat. Nejvyšší soudy v Texasu a Ohiu v pátek naopak povolily státům pod vedením republikánů prosadit omezení a zákazy potratů. Americký prezident Joe Biden řekl, že ženy, které budou za potratem cestovat do jiných amerických států, budou pod ochranou federální vlády pro případ, že by se je v některých státech úřady pokoušely zatknout. Biden na virtuálním setkání s guvernéry států ovládaných jeho Demokratickou stranou dodal, že vláda zajistí přístup k potratovým pilulkám ve státech, kde jsou potraty zakázány.