Friedrich Merz napodruhé uspěl, Spolkový sněm ho zvolil kancléřem

Poslanci německého Spolkového sněmu v úterý odpoledne ve druhém kole hlasování zvolili předsedu Křesťanskodemokratické unie Friedricha Merze novým německým kancléřem. V dopoledním prvním kole potřebnou většinu 316 hlasů nezískal, v tajném hlasování ho podpořilo jen 310 poslanců. Nyní dostal 325 hlasů. Merz zamíří k prezidentovi Frankovi-Walterovi Steinmeierovi, který mu předá jmenovací dekret.

Podle předsedkyně Spolkového sněmu Julie Klöcknerové hlasovalo v druhém kole pro Merze 325 poslanců, 289 bylo proti, jeden se zdržel a tři hlasy byly neplatné. V prvním kole ho podpořilo jen 310 poslanců, proti hlasovalo 307, tři se zdrželi a jeden hlas byl neplatný. Konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), které chtějí být součástí příští koaliční vlády, mají v parlamentu většinu 328 poslanců a původně se očekávalo, že bude Merz v prvním kole hladce zvolen.

Výsledek dnešního dopoledního hlasování je v dějinách Německa ojedinělý. Ještě nikdy se nestalo, že by po volbách a uzavření koaliční smlouvy kandidát na kancléře nebyl ve Spolkovém sněmu při prvním hlasování zvolen. Po oznámení výsledků druhého kola se zasedacím sálem Spolkového sněmu ozval hlasitý potlesk. Merzovi mezi prvními gratuloval jeho předchůdce ve funkci, sociální demokrat Olaf Scholz. Bývalá kancléřka Angela Merkelová, která přihlížela z tribuny pro hosty prvnímu kolu hlasování, na druhé "z časových důvodů" nedorazila.

Merze po zvolení přijal prezident Steinmeier, který ho dekretem jmenoval desátým kancléřem spolkové republiky. Následně Merz vyrazil zpět do Spolkového sněmu, kde by měl složit slavnostní přísahu. Bude se přitom moci rozhodnout, zda na jejím konci řekne i formuli "k tomu mi dopomáhej Bůh". Scholz (SPD) ji v roce 2021 vynechal.

Po složení přísahy se Merz opět vydá za prezidentem Steinmeierem, tentokrát s celým svým budoucím kabinetem, který bude mít kromě něj 17 členů. Vicekancléřem a ministrem financí bude spolupředseda SPD Lars Klingbeil, ministerstvo zahraničí povede Johann Wadephul (CDU), obrany Boris Pistorius (SPD), vnitra Alexander Dobrindt (CSU) a hospodářství Katherina Reicheová (CDU).

Prezident členům vlády předá jejich jmenovací listiny a pronese krátký projev. Následně by se ministři měli opět vrátit do Spolkového sněmu a složit hromadně přísahu. Scholz by pak měl předat Merzovi pomyslné klíče od kancléřství.