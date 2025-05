Merzův historický krach. Poslanci ho v prvním kole nezvolili německým kancléřem

Poslanci německého Spolkového sněmu v prvním kole nezvolili předsedu Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedricha Merze novým německým kancléřem. Nezískal potřebnou většinu 316 hlasů, když ho v tajném hlasování podpořilo jen 310 poslanců.

Konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), které chtějí být součástí příští koaliční vlády, mají přitom v parlamentu pohodlnou většinu 328 poslanců. Frakce si záhy po oznámení výsledku hlasování vzaly přestávku na rozhodnutí o dalším postupu, podle Frankfurter Allgemeine Zeitung se však v úterý už znovu hlasovat nebude.

CDU/CSU posléze oznámila, že navrhne i ve druhém kole hlasování jako německého kancléře Friedricha Merze. Uvedl to předseda frakce CDU/CSU Jens Spahn. Termín příštího hlasování zatím jasný není, spekuluje se o středě nebo pátku.

Bavorský premiér a předseda Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder v úterý vyzval poslance Spolkového sněmu, aby ve druhém kole Merze zvolili.

Už měl naplánované zahraniční cesty

Podle předsedkyně Spolkového sněmu Julie Klöcknerové hlasovalo 621 z 630 poslanců, Merze jich podpořilo 310, tedy o šest méně než potřeboval. Proti hlasovalo 307 poslanců, tři se zdrželi a jeden hlas byl neplatný. Přitom ještě ráno dal Merz najevo, že počítá s tím, že bude zvolen v prvním kole hlasování. Také většina německých médií v úterý ráno předpokládala, že průběh volby bude hladký.

Výsledek volby je podle agentury DPA v dějinách Německa ojedinělý. Ještě nikdy se nestalo, že by po volbách a uzavření koaliční smlouvy kandidát na kancléře nebyl ve Spolkovém sněmu při prvním hlasování zvolen.

Kdo se stane desátým kancléřem spolkové republiky, je tak nyní nejasné. Do zvolení nástupce zůstává předsedou vlády dosavadní kancléř Olaf Scholz. Merz přitom měl naplánované už první zahraniční cesty. Ve středu se měl v Paříži setkat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a ve Varšavě s polským premiérem Donaldem Tuskem.

Krach volby uvítala strana Alternativa pro Německo (AfD). Podle spolupředsedkyně strany Alice Weidelové hlasování ukázalo, jak slabé základy má Merzova koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) postavená. AfD minulý týden německá civilní kontrarozvědka označila za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.

"Merz je prvním kandidátem na kancléře spolkové republiky, který v prvním kole neuspěl. Ukazuje to, na jak slabém základu je postavená malá koalice CDU/CSU a SPD, kterou občané ve volbách odmítli," uvedla Weidelová na síti X. V rozhovoru s novináři vyzvala k uspořádání předčasných voleb.

Podle posledních průzkumů podpora AfD po volbách vzrostla, a to na 24 až 26 procent. Případné nové volby - které jsou nyní reálnou možností - by tak mohla i vyhrát.

Prezident může vypsat předčasné volby

Podle ústavy má nyní Spolkový sněm dva týdny na to, aby kancléře zvolil. Merz může znovu kandidovat, pokud nabude dojmu, že má tentokrát potřebnou podporu. Před poslance ale mohou předstoupit i jiní kandidáti, počet volebních kol v dvoutýdenní lhůtě není nijak omezený. Pokud by se do 14 dnů nepodařilo kancléře zvolit absolutní většinou 316 hlasů, při dalších pokusech by stačila prostá většina. Alternativně by mohl ale také prezident Frank-Walter Steinmeier odmítnout Spolkový sněm rozpustit a vypsat předčasné parlamentní volby.

Merzova CDU/CSU vyhrála předčasné parlamentní volby na konci února. Se sociálními demokraty se dohodla na sestavení vlády. Koaliční smlouvy předsedové stran podepsali v pondělí. Oznámena už byla také jména všech ministrů.

Úterní první kolo hlasování o novém kancléři se odehrálo přesně půl roku poté, co se rozpadla koaliční vláda sociálních demokratů, zelených a svobodných demokratů kancléře Scholze.