Francouz unesený v březnu v Čadu je na svobodě

před 29 minutami

Francouzský občan, který byl unesen koncem března v odlehlé části Čadu a poté přepraven do neklidné oblasti Dárfúr v Súdánu, je na svobodě. Podle agentury Reuters to oznámila súdánská státní bezpečnost, podle níž je muž na cestě do Chartúmu. Následně informaci podle AFP potvrdil úřad francouzského prezidenta. Únosci se muže zmocnili 23. března v důlní oblasti jižně od města Abéché asi 800 kilometrů východně od čadské metropole Ndjameny a 150 kilometrů západně od hranic Súdánu. Rádio Europe 1 tehdy uvedlo, že unesenému muži je okolo šedesáti let a pracoval pro důlní společnost. Údajně byl unesen ve chvíli, kdy převážel peníze na vyplacení mezd pro zaměstnance společnosti.