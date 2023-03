Obrazem: Věděla jsem, že přežije jen jeden z nás. Kampuschovou věznil únosce 3096 dní

Před pětadvaceti lety, 2. března 1998, krátce před osmou hodinou ranní vyrazila desetiletá Natascha Kampuschová do školy. Předtím se pohádala se svou matkou, která jí vlepila facku. Rozešly se ve zlém - a setkaly se znovu až za osm let. Nataschu na ulici ve Vídni přepadl Wolfgang Priklopil, donutil ji nastoupit do své dodávky a odvezl ji do svého domu. Tam ji věznil celkem 3096 dní.

