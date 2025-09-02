Zahraničí

Firma Nestlé propustila generálního ředitele, zatajil vztah s přímou podřízenou

ČTK ČTK
před 37 minutami
Švýcarská společnost Nestlé propustila generálního ředitele, protože zatajil milostný vztah s přímou podřízenou. Podnik o svém rozhodnutí informoval v pondělí večer na webu. Laurent Freixe byl v čele největší potravinářské firmy světa pouze rok.
Bývalý generální ředitel společnosti Nestlé Laurent Freixe se účastní výroční valné hromady Nestlé v Ecublens nedaleko Lausanne ve Švýcarsku, 16. dubna 2025.
Bývalý generální ředitel společnosti Nestlé Laurent Freixe se účastní výroční valné hromady Nestlé v Ecublens nedaleko Lausanne ve Švýcarsku, 16. dubna 2025. | Foto: Reuters

Nahradí ho Philipp Navratil, který dosud vedl divizi kávy Nespresso a podle agentury Reuters je vycházející hvězdou podniku. Nestlé mění generálního ředitele už podruhé za rok.

Výrobce kávy Nescafé a čokoládových tyčinek KitKat se potýká se setrvalým poklesem ceny akcií kvůli neuspokojivým hospodářským výsledkům od začátku pandemie. Akcie za posledních pět let ztratily téměř třetinu hodnoty a zaostávají za konkurencí.

Freixe podle Nestlé porušil firemní kodex chování. Jeho náhlé odvolání přichází rok poté, co byl náhle zbaven funkce jeho předchůdce Mark Schneider, a dva a půl měsíce poté, co dlouholetý předseda představenstva Paul Bulcke oznámil, že v roce 2026 odstoupí z funkce.

Související

Ať to bouchá. Česká zbrojovka Colt kupuje chemičku v Pardubicích

Česká zbrojovka Uherský Brod, práce, nezaměstanost, průmysl, zbraň, zbraně, pistole, samopal, puška

"Trh Freixeho příliš v lásce neměl a restrukturalizační cíle byly také odsunuty na druhou kolej," uvedl investiční ředitel obchodní společnosti Maverix, Maurizio Porfiri. "Je zapotřebí další nový začátek a je na čase, aby se do vedení této globální korporace vrátila větší stabilita," dodal.

Freixeovo propuštění se objevilo na titulních stránkách švýcarských novin, přičemž list Neue Zürcher Zeitung poznamenal, že Nestlé ztratilo svou legendární stabilitu, kdy jeho generální ředitelé zůstávali ve funkci po mnoho let, než se nakonec stali předsedy představenstva.

Nestlé působí od roku 1992 i v České republice. Patří mu závod v Krupce na Teplicku, továrny Zora Olomouc a Sfinx Holešov.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 1124 lidí

Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 1124 lidí

Sesuv půdy zabil na západě Súdánu tisíc lidí, uvedli ozbrojenci

Sesuv půdy zabil na západě Súdánu tisíc lidí, uvedli ozbrojenci

Stárnutí kolem padesátky zrychluje. Víme, jak jej alespoň trochu přibrzdit

Stárnutí kolem padesátky zrychluje. Víme, jak jej alespoň trochu přibrzdit
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Nestlé Švýcarsko milenka propuštění

Právě se děje

před 3 minutami
Šok na kolejích. Chlapec se postavil přijíždějícímu vlaku, šlo o vteřiny

Šok na kolejích. Chlapec se postavil přijíždějícímu vlaku, šlo o vteřiny

Malý chlapec se rozhodl postavit přijíždějícímu parnímu vlaku a pokoušel své štěstí.
Aktualizováno před 27 minutami
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

ŽIVĚ
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 37 minutami
Firma Nestlé propustila generálního ředitele, zatajil vztah s přímou podřízenou

Firma Nestlé propustila generálního ředitele, zatajil vztah s přímou podřízenou

Švýcarská společnost Nestlé propustila generálního ředitele, protože zatajil milostný vztah s přímou podřízenou. Laurent Freixe byl v čele firmy rok.
před 40 minutami
S Klausem se lišíme v názoru na Ukrajinu, říká šéf Motoristů. Děsí ho Konečná
12:49

S Klausem se lišíme v názoru na Ukrajinu, říká šéf Motoristů. Děsí ho Konečná

Jestli se něčeho bojím a děsím, tak je to vyvolávání nostalgie po komunistické minulosti a nálad proti NATO, sdělil Aktuálně.cz šéf Motoristů.
Aktualizováno před 48 minutami
Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 1124 lidí

Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 1124 lidí

Místní představitelé se však obávají, že mrtvých budou stovky. Odhad mrtvých podle OSN činí zhruba 1500 lidí.
před 51 minutami
Sesuv půdy zabil na západě Súdánu tisíc lidí, uvedli ozbrojenci

Sesuv půdy zabil na západě Súdánu tisíc lidí, uvedli ozbrojenci

Velký sesuv půdy po prudkých deštích na západě Súdánu zabil nejméně tisíc lidí. Uvedli to ozbrojenci ovládající oblast Dárfúru.
Aktualizováno před 1 hodinou
Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Po Australian Open došel Jiří Lehečka mezi osm vyvolených také na US Open, odborníci přitom českého hráče popisují jako "mechanického agresora".
Další zprávy