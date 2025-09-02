Firma Nestlé propustila generálního ředitele, zatajil vztah s přímou podřízenou

Nahradí ho Philipp Navratil, který dosud vedl divizi kávy Nespresso a podle agentury Reuters je vycházející hvězdou podniku. Nestlé mění generálního ředitele už podruhé za rok.
Výrobce kávy Nescafé a čokoládových tyčinek KitKat se potýká se setrvalým poklesem ceny akcií kvůli neuspokojivým hospodářským výsledkům od začátku pandemie. Akcie za posledních pět let ztratily téměř třetinu hodnoty a zaostávají za konkurencí.
Freixe podle Nestlé porušil firemní kodex chování. Jeho náhlé odvolání přichází rok poté, co byl náhle zbaven funkce jeho předchůdce Mark Schneider, a dva a půl měsíce poté, co dlouholetý předseda představenstva Paul Bulcke oznámil, že v roce 2026 odstoupí z funkce.
"Trh Freixeho příliš v lásce neměl a restrukturalizační cíle byly také odsunuty na druhou kolej," uvedl investiční ředitel obchodní společnosti Maverix, Maurizio Porfiri. "Je zapotřebí další nový začátek a je na čase, aby se do vedení této globální korporace vrátila větší stabilita," dodal.
Freixeovo propuštění se objevilo na titulních stránkách švýcarských novin, přičemž list Neue Zürcher Zeitung poznamenal, že Nestlé ztratilo svou legendární stabilitu, kdy jeho generální ředitelé zůstávali ve funkci po mnoho let, než se nakonec stali předsedy představenstva.
Nestlé působí od roku 1992 i v České republice. Patří mu závod v Krupce na Teplicku, továrny Zora Olomouc a Sfinx Holešov.