Fico se v Číně setká s Putinem. Oslaví tam konec války

Slovenský premiér Robert Fico se příští týden v Číně setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Poradce Kremlu Jurij Ušakov na otázku ohledně možného setkání obou představitelů podle agentury AFP odpověděl, že je plánováno. Neupřesnil ale, kdy se setkají ani o čem budou jednat.
Vladimir Putin (vlevo) a Robert Fico na archivním snímku.
Vladimir Putin (vlevo) a Robert Fico na archivním snímku. | Foto: Reuters

Fico má odletět do Číny ve středu. V Pekingu se zúčastní přehlídky k oslavě 80. výročí konce druhé světové války.

Putin je v Číně již nyní, účastní se zde dvoudenního summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Zůstat zde má i na přehlídku.

Fico od začátku ruské invaze na Ukrajinu koncem února 2022 opakovaně kritizoval podporu Evropské unie Ukrajině a také politiku izolace Ruska, kterou prosazuje Brusel. Slovensko je silně závislé na ruském plynu. Setkání zřejmě ještě více vyostří napětí mezi Bratislavou a Bruselem, píše AFP.

Fico s Putinem jednal již loni v prosinci, letos v květnu Rusko navštívil znovu. V Moskvě se zúčastnil oslav konce druhé světové války, a to navzdory kritice představitelů EU.

Fico o Ukrajině: Měli jsme ve všem pravdu | Video: Aktuálně.cz/Youtube/SMER - Sociálna Demokracia
 
