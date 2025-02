"Fico? Nezajímá, řešte parkování." Hrozby pučem "zbrojnici Slovenska" neděsí

I oblast Pováží ve slovenském údolí Bílých Karpat je místem, kde se v poslední době hlasitě protestuje proti způsobu vlády Roberta Fica a jeho premiérským krokům. Díky tomu, že už několik desetiletí zde sídlí centrum obranného průmyslu země, jde navíc o pro Bratislavu poměrně citlivé místo. Údajný státní převrat, před nímž varuje Fico a jeho partneři, tu oslovené lidi příliš neděsí.

Člověk by si až myslel, že zdejší obranný průmysl to má dávno za sebou. Rez, binec, opuštěné stavby i zanedbané autobusové nádraží. Přesně tak to působí před bývalou vrátnicí a vybydlenou vysokou budovou. V téhle šedesát let staré stavbě sídlilo kompletní vedení ZTS - Závodů těžkého strojírenství v Dubnici nad Váhem.



Od roku 2006 je stavba prázdná a jako jedna z řady zdejších chátrajících kulis už jen tiše připomíná éru totalitního plánovaného hospodářství, kdy se tu u strojů každý den v několika směnách prostřídalo až patnáct tisíc zaměstnanců.

I na to, jak se Dubnica, odkud dlouhodobě odcházejí mladí lidé "za lepším", potýká s průmyslovou proměnou, se Aktuálně.cz chtělo zeptat zdejšího nezávislého primátora Petera Wolfa. S rozhovorem však nesouhlasil. "Kvůli jeho pracovní vytíženosti není možné se s ním setkat," sdělila reportérovi Alena Mráziková, Wolfova asistentka.

"Naše město je historicky spojené s obranným průmyslem," potvrzuje Ľubomír Bobák, mluvčí magistrátu, který odpovídal místo Wolfa. "V tomto období je město atraktivní i pro firmy z různých technických odvětví, například automobilového průmyslu, vícero společností sem přesouvá i svůj výzkum," tvrdí úředník, aniž by byl konkrétní.

Neuplyne deset minut, aby městem nezazněl ostrý výbuch s dlouhou ozvěnou připomínající střelby z děla. Přichází z kopců ze směru, kde má svou výrobnu munička ZVS Holding. Spolu s ní tam sídlí třeba i nástrojařská a kovoobráběcí továrna Porsche Werkzeugbau. Plná parkoviště a desítky aut stojících na nejrůznějších místech prozrazují, že jde o důležité místní zaměstnavatele.



"Ale jo, dá se na to zvyknout," pousměje se mladý muž na blízkém sídlišti při otázce na pravidelné detonace. "Jděte se raději podívat do dolní části města ke kolejím, tam je to hezčí než tady," odbývá během pondělního odpoledne novinářské dotazy. K politice se vyjadřovat nechce, obavy z údajného státního převratu, který je poslední týdny na Slovensku kvůli vyjádřením premiéra Roberta Fica (Smer-SD) velkým tématem, prý nemá.

"Ale jděte," zasměje se při stejné otázce starší žena. Ani ona se nechce představit, po chodníku na hlavní třídě Obránců míru si zrovna nese nákup na pondělní oběd. Krátký rozhovor přerušuje přijíždějící samohybná houfnice Zuzana 2. I tahle zbraň se vyrábí ve zdejší zbrojovce Konštrukta-Defence. "Žije se tu dobře, politiku neřeším, jdu si uvařit jídlo," loučí se a odchází.

Kousek odtud, ještě níž směrem ke kolejím, leží Náměstí svatého Jakuba. A skutečně je tu daleko větší klid a hezčí stavby než ve zbytku města. "To mě nezajímá. Řešte parkování, to je tady problém. Teď musíme všude platit," oboří se starší muž, který zastavuje na chodníku před jedním z místních barů. Dle cedule tu za dvě eura čepují půllitr ležáku z Banské Bystrice, stejný objem svrchně kvašeného speciálu IPA ze vsetínského minipivovaru stojí o padesát centů víc.

Parkování je v Dubnici skutečně citlivé téma. Před několika měsíci se totiž magistrát po vzoru větších měst rozhodl zpoplatnit téměř všechna stání ve městě a jeho širším centru. Řidiči hromadně protestovali naposledy před třemi týdny.

"Na základě analýzy, kterou jsme si nechali vypracovat, parkuje v Dubnici nad Váhem víc než patnáct tisíc vozidel a jejich počet neustále stoupá. Parkování bez regulace způsobovalo ve městě různé problémy," brání magistrát jeho úředník Ľubomír Bobák. Kritiku odmítá. "Cílem regulace bylo zavést jasná pravidla, zamezit vozidlům v parkování na místech, která k tomu nejsou určená, a zároveň ochránit městskou zeleň," pokračuje.

Úzké propojení s Bratislavou. Přes zbrojní firmy a dotace

Dubnica ani celé Pováží ale rozhodně není svébytným ostrůvkem na západě Slovenska, který by byl od centrální politiky oddělený, jak naznačují odpovědi některých místních. Vláda Roberta Fica je se zdejším regionem propojena velmi úzce. Především přes osobu současného ministra obrany Roberta Kaliňáka (Směr-SD).

Ten už loni v létě přímo v Dubnici oznámil zásadní finanční injekci. Ministerstvo poslalo do státem ovládaného podniku ZTS-Špeciál investici ve výši deseti milionů eur. Slovensko tak chce modernizovat technologie na výrobu hlavní pro tanky a houfnice, o které je nyní ve světě velký zájem. Na konci roku 2023 zase resort poslal celkově sto milionů eur státním a polostátním zbrojovkám, z nichž řada sídlí právě v Dubnici.

A ještě jednu vazbu má Kaliňák k regionu. Jak dříve zjistila slovenská média, vlastní podíl v dubnické firmě Liwa Arms vyrábějící pušky. Společnost sídlí v areálu podniku ZVS Holding, kde se o vlastnictví dělí slovenský stát a česká zbrojní skupina CSG.



Když se tedy Aktuálně.cz zeptalo, jakým způsobem dubnický magistrát vnímá současnou politickou situaci a zda se primátor Peter Wolf obává puče, o němž vládní politici mluví, odpověď nezískalo. "To nepovažujeme za téma spojené s naším městem, k tomu se nebudeme vyjadřovat," nechce se Ľubomíru Bobákovi do odpovědi.

Přijďte v létě na pouť

"V únoru tady nic není, přijeďte v září, to je tu lidu," ozve se na prostranství před kostelem svatého Jakuba. Dvě důchodkyně tudy právě procházejí ke hřbitovu a všímají si, jak reportér Aktuálně.cz sleduje vyvěšený program zdejšího kulturního domu a biografu Lastovička. "To tu máme velkou pouť k dubnické panně Marii," dodávají.

I Dubnica je tak důkazem, jak silně je křesťanství prorostlé slovenskou společností. Na řadě míst tu stojí velké dřevěné kříže, třeba i mezi paneláky před obchodním domem.

Spolu se všudypřítomným odérem zbrojní výroby jde o dva hlavní vjemy, které Dubnica nad Váhem svému návštěvníkovi nabízí. Na rozdíl od strachu z údajného státního převratu, který Robert Fico a jemu spříznění politici už několik týdnů na Slovensku šíří.

Igora Matoviče na tiskové konferenci Směru napadl Robert Kaliňák (13. 9. 2023)