před 19 minutami

Umění spolupráce je hlavním tématem letošního ročníku festivalu dokumentů o lidských právech Jeden svět. Přehlídka nabídne celkem 121 snímků ze sedmi desítek zemí. V Praze poběží od 6. do 15. března, potom se vydá do 32 českých měst a také do belgického hlavního města Bruselu. Projděte si v grafice, jakým filmům se věnuje speciál Aktuálně.cz.

autoři: Obrazová sekce, Zahraničí