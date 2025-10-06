Zahraničí

Federální soudkyně dočasně zakázala Trumpovi vyslat Národní gardu do Portlandu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Federální soudkyně Karin Immergutová v americkém státu Oregon dočasně zablokovala rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa vyslat jakoukoliv Národní gardu do Portlandu, informují agentury Reuters a AP.
Foto: Reuters

Její rozhodnutí následovalo po společné žalobě států Oregon a Kalifornie, jejíž příslušníky této jednotky nařídilo ministerstvo obrany do Oregonu vyslat. V sobotu soudkyně dočasně zablokovala vyslání 200 vojáků oregonské Národní gardy do Portlandu.

"Jak by mohlo nasazení federální národní gardy z Kalifornie nebýt v přímém rozporu s (rozhodnutím), které jsem vydala včera?" zeptala se Immergutová právníka Trumpovy administrativy při slyšení v neděli večer.

Trumpova administrativa tak nemůže příslušníky kalifornské Národní gardy do tohoto severozápadního státu poslat, dokud nebude soudní spor vyřešen, píše Reuters. Rozhodnutí soudkyně je ale dočasné a vyprší 18. října.

Guvernérka státu Oregon Tina Koteková uvedla, že o nasazení příslušníků Národní gardy Trumpova administrativa dopředu oficiálně neinformovala. Bílý dům ani Pentagon se k dnešnímu rozhodnutí soudkyně zatím nevyjádřily.

Americké ministerstvo obrany dříve v neděli oznámilo, že převelí asi 200 federálních členů Kalifornské národní gardy z oblasti Los Angeles do Portlandu v Oregonu. Koteková ale uvedla, že 100 členů Národní Gardy už dorazilo do tohot severozápadního státu v sobotu.

Immergutová rozhodla na základě žaloby podané státem Oregon, městem Porland a státem Kalifornie. Trump vyslání jednotek oznámil 27. září. Podle ministerstva obrany mělo 200 příslušníků oregonské Národní gardy chránit federální majetek v místech, kde se konají nebo se pravděpodobně uskuteční protesty.

Žalobci podle soudkyně ale dokázali, že demonstrace u imigračních zařízení nebyly ve dnech nebo týdnech předcházejících prezidentovu nařízení o nasazení Národní gardy výrazně násilné ani rušivé.

Oba státy původně požádaly o užší nařízení, které by zabránilo vyslání pouze kalifornské Národní gardy do Oregonu, ale poté, co byl soudu předložen memorandum ministra obrany Petea Hegsetha, v němž se uvádělo, že až 400 příslušníků texaské národní gardy bylo povoláno k nasazení v Oregonu, Illinois a případně i jinde, požádaly o nařízení platné pro všechny jednotky Národní gardy.

 
