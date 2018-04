Grafika: EU chce vsadit na čisté energie. Jejich podíl na spotřebě má do 12 let činit 35 procent

před 31 minutami

Europoslanci na začátku roku odhlasovali, že do roku 2030 by se energetická účinnost v unii měla zvýšit o 35 procent. To by mělo vést například ke snížení spotřeby energie a omezit její plýtvání. Na 35 procent by měl stoupnout i podíl obnovitelných zdrojů..Evropský parlament ale musí nová pravidla dohodnout ještě s členskými státy. Podívejte se na vybraná data ohledně obnovitelných zdrojů energie.