Zahraničí

Etiopie otevřela na Nilu největší hydroelektrárnu v Africe, Egypt se obává o vodu

ČTK ČTK
před 28 minutami
Etiopie v úterý na řece Modrý Nil otevřela vodní dílo nazvané Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD). Jeho součástí je i největší hydroelektrárna v Africe. Projekt už od začátku vyvolával znepokojení Egypta a Súdánu, jejichž zástupci se obávali dopadu stavby na zásoby vody. Káhira v reakci na inauguraci přehrady zaslala protestní dopis k Radě bezpečnosti OSN, informovala agentura AFP.
Etiopie na řece Modrý Nil otevřela vodní dílo nazvané Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD).
Etiopie na řece Modrý Nil otevřela vodní dílo nazvané Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD). | Foto: Reuters

Etiopský premiér Abiy Ahmed při slavnostní inauguraci uvedl, že přehrada je velký úspěch, který světu ukáže, čeho jsou Afričané schopni dosáhnout. Ceremoniálu se zúčastnily desítky afrických státníků, z nichž mnoho podle agentury AP vyjádřilo zájem uzavřít s Etiopií smlouvu o dodávkách elektřiny.

"S hrdostí oznamuji, že brzy podepíšeme s etiopskou vládou smlouvu o dodávkách elektřiny z přehrady, která bude přínosem pro naše nemocnice a školy," řekl prezident Jižního Súdánu Salva Kiir. S Etiopií jedná o možných dodávkách energie rovněž Keňa, její prezident William Ruto označil přehradu za celoafrický projekt.

Etiopie na řece Modrý Nil otevřela vodní dílo nazvané Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD).
Etiopie na řece Modrý Nil otevřela vodní dílo nazvané Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD). | Foto: Reuters

Káhira v úterý v protestním dopise adresovaném Radě bezpečnosti OSN uvedla, že jednostranné rozhodnutí Etiopie provozovat GERD na Modrém Nilu je v rozporu s mezinárodním právem. "Egypt si vyhrazuje právo přijmout veškerá opatření zaručená mezinárodním právem a Chartou OSN k obraně zájmů svého lidu," uvedlo egyptské ministerstvo zahraničí v dopise.

Další zprávy