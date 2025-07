Putování losa Emila baví Čechy. Ochránci přírody ale varují: Může i zaútočit

Kolem čtyř desítek oznámení o výskytu mladého samce losa evropského v Česku dostala dosud od lidí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Lidé mohou data o pozorování losa zadat přes webovou aplikaci. Poslední oznámení je ze středy, kdy byl los u Nivnice na Uherskohradišťsku.

Ochránci přírody informace o pohybu zvířete vítají. Zároveň však vyzývají veřejnost, aby losa nepronásledovala a nepřibližovala se k němu.

"Děkujeme všem, kteří nám údaje o výskytu losa poslali a posílají. Apelujeme však na nadšené fotografy i média, aby respektovali, že se jedná o divoké zvíře, nepronásledovali je, neplašili a nepřibližovali se k němu ve snaze o co nejlepší snímek. Zvíře může propadnout panice, vběhnout pod auto nebo na fotografa zaútočit," uvedla ředitelka odboru druhové ochrany Agentury ochrany přírody a krajiny Jindřiška Jelínková.

Zvíře, kterému lidé začali říkal Emil, může vážit až půl tuny. "Prosíme, pokud losa uvidíte, nepřibližujte se, zaznamenejte si místo setkání, zašlete nám souřadnice a v klidu se vzdalte. I bez fotografie a videa je to mimořádný zážitek," uvedla Jelínková.

Lidé podle mluvčí Agentura ochrany přírody a krajiny Karolíny Šůlové často k hlášení přikládají fotografii. Ochránci přírody i díky hlášením sledují pohyb losa a i kontrolují jeho stav. Obecně se data o pohybu zvířat mohou využít například při stanovení migračních koridorů.

"Přivandrovalec" z Polska

Cesta mladého losa, který doputoval z Polska do podhůří Bílých Karpat, vzbuzuje velký zájem veřejnosti. Lidé jeho pohyb mapují také na sociálních sítích.

"Víme, že lidi zvířata, obzvlášť ta velká a atraktivní, zajímají. Byli bychom rádi, kdyby případ tohoto losa, ale nejen jeho, vedl k zamyšlení co dělat, abychom s nimi dokázali sdílet společný prostor. V naší krajině se pohybují i vlci, rysové, jeleni, ojediněle medvěd. Není to atrakce, ta zvířata do naší krajiny patří a teď je na nás, zda je dokážeme akceptovat a vytvoříme jim pro přežití vhodné podmínky," uvedla Jelínková.

Jeden z největších evropských savců

Los, který se už pohyboval na více místech Zlínského kraje, je zřejmě stejným zvířetem, které se na začátku června objevilo v Ludgeřovicích na Opavsku. Od Zlína jsou vzdálené vzdušnou čarou zhruba 90 kilometrů. Poté byl viděn i na dalších místech. Zřejmě se zatoulal z Polska, kde je výskyt těchto zvířat častější. Na Zlínsku například procházel rušnou křižovatku v Želechovicích nad Dřevnicí, policisté jej poté doprovodili k lesu.

Los evropský patří mezi největší evropské savce. Ve střední Evropě ho lidé vyhubili, v minulém století se začal opět šířit z Polska. Podle odhadů žije v České republice zhruba 20 losů, z toho asi 15 na Šumavě. Jejich počty ale podle ochránců přírody klesají, ohrožují je pytláci a budování bariér v krajině. Jde o chráněný druh.