Dvojice českých turistů zabloudila v náročném terénu Tater, jeden se zranil

Informovala o tom slovenská Horská záchranná služba (HZS), která v souvislosti s tímto případem vyzvala turisty mimo jiné k dodržování návštěvního řádu Tatranského národního parku.
O pomoc HZS požádali v úterý večer samotní turisté. Nedokázali sdělit svou polohu, popsali ale trasu, kterou v nejvyšším pohoří Slovenska absolvovali během dne. Pohybovali se také mimo značené turistické trasy a snažili se žlebem dostat do údolí. Jeden z dvojice si přibližně dvacetimetrovým pádem přivodil tržnou ránu na noze a četné odřeniny, stěžoval si na bolesti páteře, hlavy i paže.
Turistům vyrazili na pomoc horští záchranáři, kteří je našli ve vysokohorském terénu. Zraněného Čecha ošetřili a pomocí nosítek transportovali do údolí, kde ho předali posádce přivolané sanitky.
"Horská záchranná služba opakovaně apeluje na důsledné plánování aktivit v horském prostředí, nastudování lokality, jakož i znalost možných únikových tras. V neposlední řadě je rovněž potřeba dodržovat návštěvní řád národního parku," uvedla HZS.
Pohyb mimo značené turistické trasy ve vysokohorském terénu Tater není běžným turistům povolen, provinilcům za to hrozí pokuta.