Zahraničí

Dvojice českých turistů zabloudila v náročném terénu Tater, jeden se zranil

ČTK ČTK
před 55 minutami
Dvojice českých turistů bez potřebného vybavení zabloudila mimo značené trasy ve vysokohorském terénu Vysokých Tater na Slovensku, jeden z nich se při pádu zranil. V noci na středu jim pomáhali záchranáři.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Profimedia.cz

Informovala o tom slovenská Horská záchranná služba (HZS), která v souvislosti s tímto případem vyzvala turisty mimo jiné k dodržování návštěvního řádu Tatranského národního parku.

O pomoc HZS požádali v úterý večer samotní turisté. Nedokázali sdělit svou polohu, popsali ale trasu, kterou v nejvyšším pohoří Slovenska absolvovali během dne. Pohybovali se také mimo značené turistické trasy a snažili se žlebem dostat do údolí. Jeden z dvojice si přibližně dvacetimetrovým pádem přivodil tržnou ránu na noze a četné odřeniny, stěžoval si na bolesti páteře, hlavy i paže.

Turistům vyrazili na pomoc horští záchranáři, kteří je našli ve vysokohorském terénu. Zraněného Čecha ošetřili a pomocí nosítek transportovali do údolí, kde ho předali posádce přivolané sanitky.

"Horská záchranná služba opakovaně apeluje na důsledné plánování aktivit v horském prostředí, nastudování lokality, jakož i znalost možných únikových tras. V neposlední řadě je rovněž potřeba dodržovat návštěvní řád národního parku," uvedla HZS.

Pohyb mimo značené turistické trasy ve vysokohorském terénu Tater není běžným turistům povolen, provinilcům za to hrozí pokuta.

 
zahraničí Vysoké Tatry Slovensko horská služba záchranář

