Polský prezident a PiS se dohodli na justiční reformě. Ta původní rušila nezávislé soudy

před 25 minutami

Polský prezident Andrzej Duda a vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) dospěli ke kompromisu ohledně reformy justice. Oznámil to v pátek podle agentury Reuters poslanec a vyjednavač Stanislaw Piotrowicz.

Varšava - Polská vláda a polský prezident Andrzej Duda spolu jednali o reformě soudnictví od července, kdy prezident po protestech a kritice Západu překvapivě vetoval dva kontroverzní zákony navrhované vládou jeho mateřské strany - o nejvyšším soudu a o soudcovské radě. Kompromis musí ještě schválit jak Duda, tak vedení PiS.

"Dospěli jsme k předběžné dohodě. Doufám, že ke konci listopadu budeme moci návrh projednat v parlamentu," citovala agentura Reuters vyjednavače Stanislawa Piotrowicze.

Návrhy vetované prezidentem by znamenaly odvolání všech stávajících soudců nejvyššího soudu, pokud by je neschválil ministr spravedlnosti. Parlament by navíc získal právo jmenovat většinu členů soudcovské rady, která by nominovala budoucí kandidáty na předsedu nejvyššího soudu. Přenesení kontroly nad jmenováním a odvoláváním vysoce postavených soudců na parlament by podle EU oslabilo nezávislost soudů a ohrozilo právní stát.

Navrhovaný kompromis ponechává parlamentu právo jmenovat členy soudcovské rady, ale je vyžadována třípětinová většina v Sejmu, řekl Piotrowicz. Právo navrhovat soudce navíc podle něj mají mít i opoziční strany. Pokud by kandidáti nebyli schváleni, mohli by být vybíráni prostou většinou, dodal Piotrowicz.

Vláda konzervativní a euroskeptické PiS od října 2015 podnikla řadu kroků, které se nejprve dotkly ústavního soudu a následně i dalších soudů. Tvrdí, že soudy je potřeba reformovat, protože jsou pomalé a neefektivní. Kritici vládních návrhů včetně soudců vidí za tímto počínáním snahy podřídit soudy vládě.

Evropská komise v létě kvůli problematické reformě soudnictví zahájila s Polskem řízení pro porušení unijní legislativy, které může skončit žalobou u unijního soudu.