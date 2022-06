Do Francie dorazila předčasná vlna horka, vysoké teploty hlásí i Španělsko

Francie zažívá první den vlny horka, kterou meteorologové označili za velmi předčasnou. Varování před vysokými teplotami dnes vyhlásily úřady v oblastech na západě země, podle meteorologů by teploty měly vystoupat na nejvyšší hodnoty v pátek a v sobotu, napsala agentura AFP.

Vysoké teploty stále zaznamenává i Španělsko, kde přes polovina regionů vyhlásila druhý nejvyšší, tedy "oranžový", stupeň varování.

Podle meteorologické služby Météo-France vlna horka ve Francii potrvá nejméně pět dní. Vrcholit by měla v pátek a v sobotu, kdy by se na 75 procentech francouzského území měly teploty pohybovat mezi 35 až 40 stupni Celsia. V některých oblastech by teploty mohly vystoupat ještě výše.

Ve 23 departementech byl odpoledne vyhlášen druhý nejvyšší stupeň varování. Jedná se především o oblasti na západě Francie. Další departementy, kterých má Francie více než sto, by měly přibýt ve čtvrtek. Vláda vyzvala samosprávy k opatrnosti a k ochraně zranitelných lidí, například seniorů, malých dětí či chronicky nemocných.

Ministr školství Pap Ndiaye ale dnes vyloučil, že kvůli vysokým teplotám by ministerstvo uvažovalo o zrušení maturitních zkoušek. Školy ovšem vyzval k "praktickým opatřením", která mají zmírnit dopady horka, například k větrání večer a ráno či k dostatečné distribuci pitné vody mezi studenty.

Španělsko ohřívá vzduch z Maroka

Vysoké teploty stále zaznamenává Španělsko, kde vlna horka začala v neděli přesunem teplého vzduchu z Maroka. V jižní části země či v Barceloně dnes v noci zaznamenaly až tropických 25 stupňů. Vysoké teploty budou pokračovat nejméně do soboty, uvedla meteorologická služba Aemet. I na čtvrtek meteorologové předpovídají v řadě míst teploty nad 40 stupňů.

"Je to velmi nezvyklá situace," uvedl mluvčí Aemetu Rubén del Campo. Podle něj ale není pravděpodobné, že by padaly červnové teplotní rekordy. V roce 2019 totiž na zemi udeřila ještě silnější vlna horka než letos. Ta letošní se ale vyznačuje tím, že přišla o zhruba 14 dní dříve.

Horká masa vzduchu se postupně přesouvá na východ - do Německa. "Na západě a jihozápadě bude o víkendu velmi teplo a teploty někde přesáhnou 36 stupňů," uvedl Jens Bonewitz z německé meteorologické služby DWD.